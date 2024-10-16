Politico: Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку предвыборной компании Трампа
Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал почти $75 млн в поддержку кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на новый отчет о финансировании кампании.
Маск вложил средства в суперкомитет политических действий, который поддерживал президентскую кампанию Трампа в прошлом квартале. Как сказано в заявке, поданной в Федеральную избирательную комиссию 15 октября, Маск был единственным спонсором комитета политических действий Трампа в США. Он финансировал встречи с избирателями в ключевых штатах и свыше 12 гонок в Палате представителей.
Издание сообщает, что Маск стал играть все более важную роль в политической деятельности Трампа с тех пор, как публично поддержал его после попытки покушения в июле 2024 года. Помимо финансирования суперкомитета, американский бизнесмен представил программу America PAC, согласно ей каждому человеку, который поможет определить вероятных избирателей в семи колеблющихся штатах, заплатят по 47 долларов.
Помимо финансовой поддержки Маск провел интервью с Трампом в августе и, как отмечает Politico, стал одним из главных "усилителей самой мрачной риторики" в вопросах иммиграции, продвигая теории заговора в соцсети Х, например, о том, что гаитянские мигранты едят домашних животных в Спрингфилде, штат Огайо.
- 30 мая Трамп предложил Маску должность советника, если победит на выборах президента США.
- 13 июля Bloomberg заявил, что Маск жертвует деньги в фонд поддержки Трампа, но точная сумма неизвестна.
- После сентябрьского покушения на Трампа Маск заявил, что никто не пытается убить Байдена и Камалу. В Белом доме раскритиковали такое заявление, а Секретная служба США начала расследование.
- 3 октября WSJ написал, что Маск начал тайно спонсировать республиканцев еще с 2022 года. А это задолго до того, как публично поддержал Трампа.
- 2 октября Маск заявил, что придет поддержать Трампа на встрече с избирателями в Батлере, где на него пытались совершить покушение.