Politico: Маск пожертвовал около $75 млн в поддержку предвыборной компании Трампа

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер Илон Маск пожертвовал почти $75 млн в поддержку кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на новый отчет о финансировании кампании.

Маск вложил средства в суперкомитет политических действий, который поддерживал президентскую кампанию Трампа в прошлом квартале. Как сказано в заявке, поданной в Федеральную избирательную комиссию 15 октября, Маск был единственным спонсором комитета политических действий Трампа в США. Он финансировал встречи с избирателями в ключевых штатах и свыше 12 гонок в Палате представителей.

Издание сообщает, что Маск стал играть все более важную роль в политической деятельности Трампа с тех пор, как публично поддержал его после попытки покушения в июле 2024 года. Помимо финансирования суперкомитета, американский бизнесмен представил программу America PAC, согласно ей каждому человеку, который поможет определить вероятных избирателей в семи колеблющихся штатах, заплатят по 47 долларов.

Помимо финансовой поддержки Маск провел интервью с Трампом в августе и, как отмечает Politico, стал одним из главных "усилителей самой мрачной риторики" в вопросах иммиграции, продвигая теории заговора в соцсети Х, например, о том, что гаитянские мигранты едят домашних животных в Спрингфилде, штат Огайо.