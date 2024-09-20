Секретная служба проверяет Маска после слов о покушениях на Байдена и Харрис – Bloomberg

Илон Маск (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Секретная служба Соединенных Штатов изучает сообщение миллиардера Илона Маска, в котором говорится, что никто не пытался убить президента США Джо Байдена или вице-президента Камалу Харрис. Об этом говорится в ответе службы на запрос агентства Bloomberg.

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В ответе утверждается, что агенты Секретной службы проводят проверку того, представляет ли Маск непосредственную угрозу для американских чиновников, в частности Байдена или Харрис.

Угроза президенту или вице-президенту США является уголовным преступлением, за которое может быть наложен немалый штраф или до пяти лет заключения, отметили журналисты.

Секретная служба сообщила, что записи о публикации Маска были собраны в правоохранительных целях и не могут быть разглашены, поскольку их раскрытие может помешать исполнительному производству.

"Агентству известно о публикации Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся разведывательной работы, с целью защиты. Тем не менее мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с людьми, находящимися под нашей защитой", – заявил спикер Секретной службы Нейт Герринг.

17 сентября Маск после покушения на 45-го президента США Дональда Трампа написал: "И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу". Однако впоследствии он свой пост удалил после многочисленных призывов к этому. Он добавил, что это была шутка, но ее никто не понял.

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