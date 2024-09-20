Секретна служба перевіряє Маска після його заяви про замахи на Байдена і Гарріс – Bloomberg
Секретна служба Сполучених Штатів вивчає допис мільярдера Ілона Маска, у якому йдеться про те, що ніхто не намагався вбити президента США Джо Байдена чи віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це йдеться у відповіді служби на запит агенції Bloomberg.
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У відповіді стверджується, що агенти Секретної служби проводять перевірку того, чи становить Маск безпосередню загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена або Гарріс.
Погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином, за який може бути накладено чималий штраф або до п’яти років ув’язнення, зазначили журналісти.
Секретна служба повідомила, що записи про публікацію Маска були зібрані у правоохоронних цілях і не можуть бути розголошеними, оскільки їх розкриття може перешкодити виконавчому провадженню.
"Агентству відомо про публікацію Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються розвідувальної роботи, з метою захисту. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з людьми, які під нашим захистом", – заявив речник Секретної служби Нейт Геррінг.
17 вересня Маск після замаху на 45-го президента США Дональда Трампа написав: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Однак згодом він свій пост видалив після численних закликів до цього. Він додав, що це був жарт, але його ніхто не зрозумів.
- 15 вересня штаб Трампа заявив, що поряд із ним у гольф-клубі сталася стрілянина. Імовірного стрільця затримано і, за даними CNN, він підтримував Україну.
- Зеленський прокоментував ймовірний замах на Трампа та заявив, що радий, що той не постраждав.
- Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Гарріс.
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