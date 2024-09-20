Секретна служба перевіряє Маска після його заяви про замахи на Байдена і Гарріс – Bloomberg

Ілон Маск (Фото: Lukasz Gagulski/EPA)

Секретна служба Сполучених Штатів вивчає допис мільярдера Ілона Маска, у якому йдеться про те, що ніхто не намагався вбити президента США Джо Байдена чи віцепрезидентку Камалу Гарріс. Про це йдеться у відповіді служби на запит агенції Bloomberg.

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У відповіді стверджується, що агенти Секретної служби проводять перевірку того, чи становить Маск безпосередню загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена або Гарріс.

Погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином, за який може бути накладено чималий штраф або до п’яти років ув’язнення, зазначили журналісти.

Секретна служба повідомила, що записи про публікацію Маска були зібрані у правоохоронних цілях і не можуть бути розголошеними, оскільки їх розкриття може перешкодити виконавчому провадженню.

"Агентству відомо про публікацію Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються розвідувальної роботи, з метою захисту. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з людьми, які під нашим захистом", – заявив речник Секретної служби Нейт Геррінг.

17 вересня Маск після замаху на 45-го президента США Дональда Трампа написав: "І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу". Однак згодом він свій пост видалив після численних закликів до цього. Він додав, що це був жарт, але його ніхто не зрозумів.

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