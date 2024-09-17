Трамп розкрив подробиці замаху: похвалив жінку, яка сфотографувала авто нападника

Дональд Трамп (Фото: Bizuayehu Tesfaye/EPA)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вперше детально розповів про замах на нього в неділю, 15 вересня, похваливши Секретну службу, інші правоохоронні органи та свідка, який сфотографував автівку підозрюваного, що допомогло його затримати. Слова Трампа наводить канал CNN.

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За словами 45-го президента США, у неділю вранці він грав у гольф з кількома своїми друзями.

"Раптом ми почули постріли у повітрі, здається, чотири або п'ять, і це було схоже на кулі", – додав він.

Трамп сказав, що агенти Секретної служби відразу зрозуміли, що це постріли, і відвели його в безпечне місце. За його словами, один з агентів помітив ствол зброї в кущах і відкрив вогонь по підозрюваному, запобігши подальшій загрозі.

Також Трамп розповів, як правоохоронцям вдалося затримати озброєного чоловіка за допомогою жінки-свідка, яка побачила, як той втік із кущів, і сфотографувала його автомобіль.

"Громадянка виконала феноменальну роботу. Жінка. Якби можна було зробити тисячу таких знімків, скільком людям вистачило б розуму простежити за ним і сфотографувати задню частину його вантажівки", – сказав він.

Далі Трамп похвалив правоохоронні органи за роботу.

"Секретна служба і правоохоронні органи виконали видатну роботу. Людина за ґратами і, сподіваюся, залишиться там надовго", – наголосив республіканець.

15 вересня представники кампанії Трампа заявили, що він перебуває в безпеці після того, як поблизу пролунали постріли. Згодом виявилося, що на 45-го президента готувався замах.

ФБР ідентифікувало підозрюваного у спробі замаху на Трампа як 58-річного Раяна Веслі Рута.

Зеленський прокоментував ймовірний замах на Трампа та заявив, що радий, що той не постраждав.

Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Гарріс.

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