CNN: Підозрюваний у ймовірному замаху на Трампа Раян Рут підтримував Україну

CNN пише, що Рут називав себе "неофіційним посередником" української влади та закликав афганських військових брати участь у бойових діях за Україну

Місце події (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) ідентифікувало підозрюваного у другій спробі замаху на кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа як 58-річного Раяна Веслі Рута. Журналісти CNN із соцмереж чоловіка виявили, що він підтримував Україну.

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Рут активно висловлював свою підтримку Україні. За даними телеканалу, в 2022 році він публікував десятки постів на платформі Х (колишній Twitter), де заявляв, що готовий пожертвувати своїм життям у боротьбі і що "нам потрібно спалити Кремль дотла".

Зазначається, що Рут у Facebook закликав іноземців приєднуватися до війни на боці України. За даними CNN, він сам називав себе "неофіційним посередником" української влади та активно закликав афганських військових брати участь у бойових діях за Україну.

Раян Рут (Фото: Х)

15 вересня 2024 року штаб Трампа заявив, що кандидат у президенти є у небезпеці, оскільки поряд із ним, у гольф-клубі, сталася стрілянина. Трампа вже підтримали Камала Гарріс та Джо Байден.

Це не перший, як стверджують американські правоохоронці, замах на Трампа. Попередній стався 13 липня, коли у нього стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

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