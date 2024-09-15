У штабі Трампа заявили, що поряд із ним сталася стрілянина. Ймовірного стрільця затримали

У штабі Трампа заявили, що поряд із ним сталася стрілянина. Ймовірного стрільця затрималидоповнено
У неділю, 15 вересня, представники кампанії кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа заявили, що він знаходиться в безпеці після того, як поблизу пролунали постріли. Про це повідомив канал CNN.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"Президент Трамп у безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних додаткових подробиць немає", – заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.
CNN з посиланням на неназваного співрозмовника пише, що стрілянина сталася, коли 45-й президент США грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч в штаті Флорида. Після інциденту поле було негайно закрито, додав співрозмовник.
Секретна служба США повідомила, що стрілянина сталася близько 14:00 за місцевим часом. Фахівці Секретної служби працюють з офісом шерифа округу Палм-Біч над розслідуванням інциденту.
ДОПОВНЕНО О 23:10. Видання New York Post з посиланням на неназваних співрозмовників в правоохоронних органах повідомило, що агенти Секретної служби помітили біля поля для гольфу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь. Згодом озброєного чоловіка затримали місцеві поліціянти.
ДОПОВНЕНО О 23:30. Канал CNN з посиланням на Офіс шерифа округу Мартін у Флориді повідомив, що чоловіка, який, за версією слідства, причетний до стрілянини в гольф-клубі, взяли під варту. Правоохоронці пообіцяли оприлюднити деталі справи згодом.
ДОПОВНЕНО О 23:55. На інцидент відреагувала кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.
"Мене поінформували про стрілянину поблизу колишнього президента Трампа та його власності у Флориді, і я рада, що він у безпеці. Насильству не місце в Америці", – написала вона в соціальній мережі X (Twitter).
- 13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.
- Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.
Читайте також: Росія просуває Трампа на виборах "більш витончено", ніж раніше – WP