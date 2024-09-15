У штабі Трампа заявили, що поряд із ним сталася стрілянина. Ймовірного стрільця затримали

Кандидат від Республіканської партії знаходиться в безпеці, зазначив представник його кампанії

Дональд Трамп (Фото: Сaroline Brehman/EPA)

У неділю, 15 вересня, представники кампанії кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа заявили, що він знаходиться в безпеці після того, як поблизу пролунали постріли. Про це повідомив канал CNN.

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"Президент Трамп у безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних додаткових подробиць немає", – заявив представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

CNN з посиланням на неназваного співрозмовника пише, що стрілянина сталася, коли 45-й президент США грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч в штаті Флорида. Після інциденту поле було негайно закрито, додав співрозмовник.

Секретна служба США повідомила, що стрілянина сталася близько 14:00 за місцевим часом. Фахівці Секретної служби працюють з офісом шерифа округу Палм-Біч над розслідуванням інциденту.

ДОПОВНЕНО О 23:10. Видання New York Post з посиланням на неназваних співрозмовників в правоохоронних органах повідомило, що агенти Секретної служби помітили біля поля для гольфу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь. Згодом озброєного чоловіка затримали місцеві поліціянти.

ДОПОВНЕНО О 23:30. Канал CNN з посиланням на Офіс шерифа округу Мартін у Флориді повідомив, що чоловіка, який, за версією слідства, причетний до стрілянини в гольф-клубі, взяли під варту. Правоохоронці пообіцяли оприлюднити деталі справи згодом.

ДОПОВНЕНО О 23:55. На інцидент відреагувала кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс.

"Мене поінформували про стрілянину поблизу колишнього президента Трампа та його власності у Флориді, і я рада, що він у безпеці. Насильству не місце в Америці", – написала вона в соціальній мережі X (Twitter).

Авто стрільця (Фото: Martin County Sheriff's Office)

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

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