В штабе Трампа заявили, что рядом с ним произошла стрельба

Кандидат от Республиканской партии находится в безопасности, отметил представитель его кампании

Дональд Трамп (Фото: Сaroline Brehman/EPA)

В воскресенье, 15 сентября, представители кампании кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа заявили, что он находится в безопасности после того, как поблизости раздались выстрелы. Об этом сообщил канал CNN.

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"Президент Трамп в безопасности после выстрелов вблизи него. Пока никаких дополнительных подробностей нет", — заявил представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг.

CNN со ссылкой на неназванного собеседника пишет, что стрельба произошла, когда 45-й президент США играл в гольф в Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич в штате Флорида. После инцидента поле было немедленно закрыто, добавил собеседник.

Секретная служба США сообщила, что стрельба произошла около 14:00 по местному времени. Специалисты Секретной службы работают с офисом шерифа округа Палм-Бич над расследованием инцидента.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

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