CNN: Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Рут поддерживал Украину

CNN пишет, что Рут называл себя "неофициальным посредником" украинской власти и призвал афганских военных участвовать в боевых действиях за Украину

Место происшествия (Фото: ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Федеральное бюро расследований (ФБР) идентифицировало подозреваемого во второй попытке покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа как 58-летнего Райана Уэсли Рута. Журналисты CNN из соцсетей мужчины обнаружили, что он поддерживал Украину.

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Руфь активно выражал свою поддержку Украине. По данным телеканала, в 2022 году он публиковал десятки постов на платформе Х (бывший Twitter), где заявлял, что готов пожертвовать своей жизнью в борьбе, и что "нам нужно сжечь Кремль дотла".

Рут в Facebook призвал иностранцев присоединяться к войне на стороне Украины. По данным CNN, он сам называл себя "неофициальным посредником" украинских властей и активно призвал афганских военных участвовать в боевых действиях за Украину.

Райан Рут (Фото: Х)

15 сентября 2024 года штаб Трампа заявил, что кандидат в президенты находится в опасности, поскольку рядом с ним, в гольф-клубе, произошла стрельба. Трампа уже поддержали Камала Гаррис и Джо Байден.

Это не первое, как утверждают американские правоохранители, покушение на Трампа. Предыдущий произошел 13 июля, когда в него стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

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