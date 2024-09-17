Трамп раскрыл подробности покушения: похвалил женщину, сфотографировавшую авто нападавшего

Дональд Трамп (Фото: Bizuayehu Tesfaye/EPA)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые подробно рассказал о покушении на него в воскресенье, 15 сентября, похвалив Секретную службу, другие правоохранительные органы и свидетеля, сфотографировавшего автомобиль подозреваемого, что помогло его задержать. Слова Трампа приводит канал CNN.

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По словам 45-го президента США, в воскресенье утром он играл в гольф с несколькими друзьями.

"Вдруг мы услышали выстрелы в воздухе, кажется, четыре или пять, и это было похоже на пули", – добавил он.

Трамп сказал, что агенты Секретной службы сразу поняли, что это выстрелы, и отвели его в безопасное место. По его словам, один из агентов заметил ствол оружия в кустах и открыл огонь по подозреваемому, предотвратив дальнейшую угрозу.

Также Трамп рассказал, как правоохранителям удалось задержать вооруженного мужчину с помощью женщины-свидетеля, которая увидела, как тот убежал из кустов, и сфотографировала его автомобиль.

"Гражданка проделала феноменальную работу. Женщина. Если бы можно было сделать тысячу таких снимков, скольким людям хватило бы ума проследить за ним и сфотографировать заднюю часть его грузовика", — сказал он.

Далее Трамп похвалил правоохранительные органы за работу.

"Секретная служба и правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Человек за решеткой и, надеюсь, останется там надолго", — подчеркнул республиканец.

15 сентября представители кампании Трампа заявили, что он находится в безопасности после того, как поблизости раздались выстрелы. Впоследствии оказалось, что на 45-го президента готовилось покушение.

ФБР идентифицировало подозреваемого в попытке покушения на Трампа как 58-летнего Райана Уэсли Рута.

Зеленский прокомментировал вероятное покушение на Трампа и заявил, что рад, что тот не пострадал.

Сам Трамп заявил, что покушение на него было якобы из-за риторики Байдена и Гаррис.

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