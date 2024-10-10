Илон Маск не финансирует Starlink для Украины, это делает Польша, заявил Сикорский

В польском министерстве отметили, что продолжат выделять средства на модули Starlink для Украины

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что модули Starlink для Украины финансирует Польша, а Илон Маск или сама компания в этом процессе не участвуют. Об этом глава польского МИД заявил на пресс-конференции 10 октября, передает Polskie Radio 24.

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"Модули Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает, — подчеркнул он.

На пресс-конференции он затронул тему помощи Украине оборудованием, которую планирует обсудить на Рамштайне президент Польши Анджей Дуда. По словам Сикорского, поставки Starlink и обеспечение их подключением к интернету позволяют Украине и дальше эффективно защищаться от россиян.

26 марта издание Bloomberg заявило, что терминалы Starlink можно купить на черных рынках по всему миру.

9 мая стало известно, что Пентагон и SpaceX "успешно противостоят" несанкционированному использованию Starlink в России, в том числе и военными.

17 мая Washington Post заявил, что Starlink украинских военных вышли из строя в начале наступления в Харьковской области.

24 мая 2024 года глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Россия, вероятно, привлекла новые технологии, чтобы глушить сигнал Starlink на фронте.