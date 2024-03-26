Терминалы Starlink можно купить на черных рынках по всему миру – Bloomberg

Сервис доступен даже в тех государствах, у которых нет разрешения на работу Starlink, отмечает издание

Starlink (Фото: сайт производителя)

Терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска можно купить на черном рынке по всему миру и активировать в тех государствах, у которых нет на это разрешения. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного изданием Bloomberg.

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По информации издания, в Йемене многие люди пользуются Starlink для деловой и личной связи. Это связано с тем, что в стране, охваченной гражданской войной, сейчас доступен медленный и часто цензурированный интернет. Терминалы закупают через Сингапур или Малайзию, оплачивают услугу путем банковских переводов.

В Судане обычный интернет не работает с начала февраля, там сервисом Маска пользуются в основном повстанцы. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на западных дипломатов, терминалы зарегистрированы в Дубае и попали в страну контрабандой.

Агентство Bloomberg отметило, что обычно жители стран, где у Starlink нет легального покрытия, активируют терминалы в "лицензированных" странах или оплачивают их через международные банковские карты.

"Это вызывает глубокую обеспокоенность, поскольку оно [использование Starlink] нерегулируемое и контролируется частной компанией. Нет никакой ответственности за то, кто имеет к нему доступ и как он используется", – отметила старший научный сотрудник в сфере международных дел и вопросов безопасности Австралийского института Эмма Шортис.

По словам бывшего американского чиновника, которого цитирует Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена может усилить экспортный контроль за Starlink, чтобы терминалы не попали в руки "противников" Соединенных Штатов. Но это потребует от компании Маска сотрудничества с правительством.

В Центральной Азии Starlink встречается редко, но действия правительства Казахстана против незаконных терминалов почти не отразились на их использовании. Это привело только к повышению цен на черном рынке, рассказал неназванный собеседник издания, импортирующий терминалы в страну.

Starlink продаются также в Венесуэле, более 10 лет находящейся под американскими санкциями. Карта зон покрытия на сайте Starlink показывает страну затемненной, однако реклама в социальных сетях свидетельствует, что оборудование доступно жителям.

По данным Bloomberg, в Южной Африке правительство еще не одобрило заявку Starlink, но торговля терминалами там "процветает". В соцсетях представлены поставщики, предлагающие приобрести и активировать их в Мозамбике, имеющем лицензию, а затем доставить их через границу клиентам.

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

13 февраля ГУР сообщило, что россияне закупают терминалы Starlink через арабские страны: опубликован соответствующий перехват.

Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

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