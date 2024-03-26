Термінали Starlink можна купити на чорних ринках у всьому світі – Bloomberg

Сервіс доступний навіть в тих державах, які не мають дозволу на роботу Starlink, зазначає видання

Starlink (Фото: сайт виробника)

Термінали супутникового інтернету Starlink американської компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска можна купити на чорному ринку в усьому світі й активувати в тих державах, які не мають на це дозволу. Про це свідчать результати журналістського розслідування, проведеного виданням Bloomberg.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

За інформацією видання, у Ємені багато людей користуються Starlink для ділового та особистого зв’язку. Це пов’язано з тим, що в країні, охопленій громадянською війною, зараз доступний повільний та часто цензурований інтернет. Термінали закуповують через Сінгапур або Малайзію, оплачують послугу шляхом банківських переказів.

У Судані звичайний інтернет не працює з початку лютого, там сервісом Маска користуються здебільшого повстанці. Як зазначає Bloomberg з посиланням на західних дипломатів, термінали зареєстровані в Дубаї й потрапили в країну контрабандою.

Агентство Bloomberg зазначило, що зазвичай мешканці країн, де Starlink не має легального покриття, активують термінали в "ліцензованих" країнах або оплачують їх через міжнародні банківські картки.

"Це викликає глибоке занепокоєння, оскільки воно [використання Starlink] нерегульоване й контролюється приватною компанією. Немає жодної відповідальності за те, хто має до нього доступ і як він використовується", – зазначила старша наукова співробітниця у сфері міжнародних справ і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс.

За словами колишнього американського урядовця, якого цитує Bloomberg, адміністрація президента США Джо Байдена може посилити експортний контроль щодо Starlink, щоб термінали не потрапили до рук "противників" Сполучених Штатів. Але це вимагатиме від компанії Маска співпраці з урядом.

У Центральній Азії Starlink зустрічається рідко, але дії уряду Казахстану проти незаконних терміналів майже не вплинули на їх використання. Це призвело тільки до підвищення цін на чорному ринку, розповів неназваний співрозмовник видання, який імпортує термінали до країни.

Starlink продаються також у Венесуелі, яка понад 10 років є під американськими санкціями. Карта зон покриття на сайті Starlink показує країну затемненою, однак реклама в соціальних мережах свідчить, що обладнання доступне для жителів.

За даними Bloomberg, у Південній Африці уряд ще не схвалив заявку Starlink, але торгівля терміналами там "процвітає". У соцмережах представлені постачальники, які пропонують придбати та активувати їх в Мозамбіку, який має ліцензію, а потім доставити їх через кордон клієнтам.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

13 лютого ГУР повідомило, що росіяни закуповують термінали Starlink через арабські країни: опубліковано відповідне перехоплення.

Власник компанії SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

Читайте також: Уряд Тайваню планує створити альтернативу Starlink