РФ, вероятно, привлекает новые технологии для сбоев работы Starlink на фронте – Федоров

Министр подчеркнул, что Украина постоянно общается с SpaceX, чтобы решить проблемы

Starlink (Фото: сайт производителя)

Россия, вероятно, привлекла передовые технологии для создания помех спутниковому интернету Starlink – это привело к новым перебоям в работе на северной линии фронта. Об этом сообщил министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров, передает The New York Times.

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Во время майского наступления на Харьковскую область, российская армия развернула более мощное электронное оружие и более сложные средства, чтобы нарушить работу системы Starlink.

Федоров заявил, что в недавних атаках России на Starlink, по-видимому, использовали новые и более совершенные технологии. Ранее эта служба отлично противостояла помехам на полях сражений, где широко применялись средства радиоэлектронной борьбы, радиопомехи и другие нарушения связи.

"Россияне сейчас тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", – заявил он, не раскрывая подробностей о том, что он назвал их "мощными" системами электронного оружия.

Министр добавил, что Украина постоянно общается со SpaceX, чтобы решить проблемы.

17 мая издание Washington Post сообщало о том, что во время наступления на Харьковскую область российской армией у Вооруженных Сил Украины перестали работать терминалы связи Starlink – это стало возможным из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

11 февраля ГУР опубликовал перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.

13 февраля в ГУР заявили, что несмотря на более активное использование оккупантами Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью.

19 февраля Федоров заявил, что Украина вместе со SpaceX работает над тем, чтобы на ВОТ функционировали исключительно украинские Starlink.

7 марта издание The Washington Post сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.

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