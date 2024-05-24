РФ, вероятно, привлекает новые технологии для сбоев работы Starlink на фронте – Федоров
Россия, вероятно, привлекла передовые технологии для создания помех спутниковому интернету Starlink – это привело к новым перебоям в работе на северной линии фронта. Об этом сообщил министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров, передает The New York Times.
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Во время майского наступления на Харьковскую область, российская армия развернула более мощное электронное оружие и более сложные средства, чтобы нарушить работу системы Starlink.
Федоров заявил, что в недавних атаках России на Starlink, по-видимому, использовали новые и более совершенные технологии. Ранее эта служба отлично противостояла помехам на полях сражений, где широко применялись средства радиоэлектронной борьбы, радиопомехи и другие нарушения связи.
"Россияне сейчас тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", – заявил он, не раскрывая подробностей о том, что он назвал их "мощными" системами электронного оружия.
Министр добавил, что Украина постоянно общается со SpaceX, чтобы решить проблемы.
17 мая издание Washington Post сообщало о том, что во время наступления на Харьковскую область российской армией у Вооруженных Сил Украины перестали работать терминалы связи Starlink – это стало возможным из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.
В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 11 февраля ГУР опубликовал перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.
- Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.
- 13 февраля в ГУР заявили, что несмотря на более активное использование оккупантами Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью.
- 19 февраля Федоров заявил, что Украина вместе со SpaceX работает над тем, чтобы на ВОТ функционировали исключительно украинские Starlink.
- 7 марта издание The Washington Post сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.
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