Росія, ймовірно, залучає нові технології для збоїв у роботі Starlink на фронті – Федоров

Міністр наголосив, що Україна постійно спілкується зі SpaceX, щоб розв'язати проблеми

Starlink (Фото: сайт виробника)

Росія, ймовірно, залучила передові технології для створення перешкод супутниковому інтернету Starlink – це призвело до нових перебоїв у роботі на північній лінії фронту. Про це повідомив міністр цифрових технологій України Михайло Федоров, передає The New York Times.

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Під час травневого наступу на Харківську область, російська армія розгорнула потужнішу електронну зброю і складніші засоби, щоб порушити роботу системи Starlink.

Федоров заявив, що в нещодавніх атаках Росії на Starlink, мабуть, використовували нові й досконаліші технології. Раніше ця служба відмінно протистояла перешкодам на полях битв, де широко застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби, радіоперешкоди та інші порушення зв'язку.

"Росіяни зараз тестують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це так важливо для нас", – заявив він, не розкриваючи подробиць про те, що він назвав їх "потужними" системами електронної зброї.

Міністр додав, що Україна постійно спілкується зі SpaceX, щоб розв'язати проблеми.

17 травня видання Washington Post повідомляло про те, що під час наступу на Харківську область російською армією, у Збройних Сил України перестали працювати термінали звʼязку Starlink – це стало можливим через російські засоби радіоелектронної боротьби.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, що підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.

13 лютого в ГУР заявили, що попри дедалі активніше використання окупантами Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком.

19 лютого Федоров заявив, що Україна разом зі SpaceX працює над тим, щоб на ТОТ функціонували винятково українські Starlink.

7 березня видання The Washington Post повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.

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