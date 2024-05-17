Starlink Сил оборони вийшли з ладу під час початку російського наступу на Харківщині – WP

Starlink (Фото: сайт виробника)

На початку травневого російського наступу на Харківську область, у Збройних Сил України перестали працювати термінали звʼязку Starlink – це стало можливим через російські засоби радіоелектронної боротьби. Про це написало видання Washington Post із посланням на військових.

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Видання зазначило, що уздовж понад 40-кілометрового кордону Харківської області з Росією розгорнута 125 бригада територіальної оборони. Військові використовували розвідувальні безпілотники для того, щоб щоденно стежити за тим, як Москва нарощує сили для можливого нападу.

Однак, як стверджує WP, 10 травня бригада втратила всю відеотрансляцію через російське радіоелектронне глушіння. Термінали Starlink, за допомогою яких українські військові мають основний звʼязок, вийшли з ладу.

"У певний момент ми залишилися повністю сліпими. Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухалися, ми працювали тільки через радіо або через телефони, де вони все ще працювали", — розповів виданню командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним Артист.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, що підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.

13 лютого в ГУР заявили, що попри дедалі активніше використання окупантами Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком.

19 лютого глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна разом зі SpaceX працює над тим, щоб на ТОТ функціонували винятково українські Starlink.

7 березня видання The Washington Post повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.

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