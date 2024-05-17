Starlink Сил обороны вышли из строя во время начала наступления в Харьковской области – WP

Starlink (Фото: сайт производителя)

В начале майского российского наступления на Харьковскую область, в Вооруженных Силах Украины перестали работать терминалы связи Starlink – это стало возможным из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом написало издание Washington Post со ссылкой на военных.

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Издание отметило, что вдоль более 40-километровой границы Харьковской области с Россией развернута 125 бригада территориальной обороны. Военные использовали разведывательные беспилотники для того, чтобы ежедневно следить за тем, как Москва наращивает силы для возможного нападения.

Однако, как утверждает WP, 10 мая бригада потеряла всю видеотрансляцию из-за российского радиоэлектронного глушения. Терминалы Starlink, с помощью которых украинские военные обеспечивают основную связь, вышли из строя.

"В определенный момент мы остались полностью слепыми. Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигались, мы работали только через радио или через телефоны, где они все еще работали", – рассказал изданию командир подразделения беспилотников в бригаде с позывным Артист.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.

13 февраля в ГУР заявили, что несмотря на все более активное использование оккупантами Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью.

19 февраля глава Минцифры Федоров заявил, что Украина вместе со SpaceX работает над тем, чтобы на ВОТ функционировали исключительно украинские Starlink.

7 марта издание The Washington Post сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.

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