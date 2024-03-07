WP: США проверяют SpaceX Маска из-за применения Starlink российскими оккупантами

Расследование инициировали два конгрессмена-демократа, прислав письмо президенту SpaceX Гвинн Шотвелл с просьбой прояснить ситуацию

Илон Маск (Фото: ЕРА/ZBIGNIEW MEISSNER)

Демократы в Палате представителей США начали расследование в отношении компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX из-за применения терминалов спутниковой связи Starlink российскими оккупантами в войне против Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух законодателей.

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Демократы Джейми Раскин и Роберт Гарсия заявили журналистам, что они озабочены сообщениями украинской разведки об использовании российскими захватчиками Starlink.

Конгрессмены предупредили президента SpaceX Гвинн Шотвелл, что вероятное использование Россией Starlink "составляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США", прислав ей соответствующее письмо.

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер пресечения и политики", – говорится в документе, который оказался в распоряжении WP.

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

13 февраля ГУР сообщило, что россияне закупают терминалы Starlink через арабские страны: опубликован соответствующий перехват.

Владелец компании SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

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