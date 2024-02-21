ЗСУ показали знищення термінала Starlink в районі Авдіївки: досі його не вдавалося відзняти – відеодоповнено
Українські військовослужбовці з 71 окремої єгерської бригади за допомогою FPV-дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink на позиціях росіян. Досі відзняти користування ворогом платформами супутникового зв’язку SpaceX не вдавалося, повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України (ДШВ).
Військові наголосили, що в окупантів більше немає Starlink в зоні досяжності бійців 71 окремої єгерської бригади.
"Наші FPV-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії", – повідомили вони.
Бійці нагадали, що компанія кілька разів "відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції".
ДОПОВНЕНО О 10:25. Пресофіцер 71-шої окремої єгерської бригади Олег Гулик у коментарі для LIGA.net повідомив, що військові знизили Starlink в районі Авдіївки
"Знайшли звично – під час аеророзвідки. Їм в околицях помічено було кілька", – розповів він.
Гулик зазначив, що ця система створювала українським військовим проблеми, адже без зв'язку та інтернету воювати зараз неможливо.
"У них є якісний зв'язок, значить ланцюжок команда-виконання – максимально скорочений. Ну і швидка передача даних. Все банально. Рації на нулі інколи мають проблеми, то ж інтернет їх часто заміняє", – підсумував він.
- Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net 10 лютого 2024 року сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набирати системного характеру", ― заявив він. Пізніше Юсов заявив, що росіяни закуповують термінали Starlink через контрабанду.
- 11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.
- 13 лютого ГУР повідомило, що росіяни закуповують термінали Starlink через арабські країни: опубліковано відповідне перехоплення.
- Власник компанії SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.