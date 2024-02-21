Українські військовослужбовці з 71 окремої єгерської бригади за допомогою FPV-дрона знищили термінал супутникового зв’язку Starlink на позиціях росіян. Досі відзняти користування ворогом платформами супутникового зв’язку SpaceX не вдавалося, повідомили у Десантно-штурмових військах Збройних Сил України (ДШВ).

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Військові наголосили, що в окупантів більше немає Starlink в зоні досяжності бійців 71 окремої єгерської бригади.

"Наші FPV-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії", – повідомили вони.

Бійці нагадали, що компанія кілька разів "відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції".

ДОПОВНЕНО О 10:25. Пресофіцер 71-шої окремої єгерської бригади Олег Гулик у коментарі для LIGA.net повідомив, що військові знизили Starlink в районі Авдіївки

"Знайшли звично – під час аеророзвідки. Їм в околицях помічено було кілька", – розповів він.

Гулик зазначив, що ця система створювала українським військовим проблеми, адже без зв'язку та інтернету воювати зараз неможливо.

"У них є якісний зв'язок, значить ланцюжок команда-виконання – максимально скорочений. Ну і швидка передача даних. Все банально. Рації на нулі інколи мають проблеми, то ж інтернет їх часто заміняє", – підсумував він.