Украинские военнослужащие из 71 отдельной егерской бригады с помощью FPV-дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink на позициях россиян. До сих пор снять пользование врагом платформами спутниковой связи SpaceX не удавалось, сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины (ДШВ).

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Военные отметили, что у оккупантов больше нет Starlink в зоне досягаемости бойцов 71 отдельной егерской бригады.

"Наши FPV-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании", – сообщили они.

Бойцы напомнили, что компания несколько раз "открещивалась от поставок агрессору своей продукции".