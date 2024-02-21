ВСУ показали уничтожение Starlink на позициях РФ: его еще не удавалось отснять – видео
Украинские военнослужащие из 71 отдельной егерской бригады с помощью FPV-дрона уничтожили терминал спутниковой связи Starlink на позициях россиян. До сих пор снять пользование врагом платформами спутниковой связи SpaceX не удавалось, сообщили в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных Сил Украины (ДШВ).
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Военные отметили, что у оккупантов больше нет Starlink в зоне досягаемости бойцов 71 отдельной егерской бригады.
"Наши FPV-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании", – сообщили они.
Бойцы напомнили, что компания несколько раз "открещивалась от поставок агрессору своей продукции".
- Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net 10 февраля 2024 сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает набирать системный характер", ― заявил он. Позже Юсов заявил, что россияне закупают терминалы Starlink через контрабанду.
- 11 февраля ГУР опубликовал перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.
- 13 февраля ГУР сообщило, что россияне закупают терминалы Starlink через арабские страны: опубликован соответствующий перехват.
- Владелец компании SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.