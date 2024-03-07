WP: США перевіряють SpaceX Маска через застосування Starlink російськими окупантами

Розслідування ініціювали два конгресмени-демократи, надіславши листа президентці SpaceX Гвінн Шотвелл з проханням прояснити ситуацію

Ілон Маск (Фото: ЕРА/ZBIGNIEW MEISSNER)

Демократи в Палаті представників США почали розслідування щодо компанії американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX через застосування терміналів супутникового зв'язку Starlink російськими окупантами у війні проти України. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на двох законодавців.

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Демократи Джеймі Раскін і Роберт Гарсія заявили журналістам, що вони стурбовані повідомленнями української розвідки щодо використання російськими загарбниками Starlink.

Конгресмени попередили президентку SpaceX Гвінн Шотвелл, що імовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США", надіславши їй відповідного листа.

"Ми стурбовані тим, що ви, можливо, не маєте належних запобіжних заходів і політики", – йдеться в документі, який опинився в розпорядженні WP.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

13 лютого ГУР повідомило, що росіяни закуповують термінали Starlink через арабські країни: опубліковано відповідне перехоплення.

Власник компанії SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

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