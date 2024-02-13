ГУР о Starlink у россиян: Глобально это им не помогает, проблемы со связью все равно есть
Несмотря на все более активное использование оккупантами спутниковых устройств SpaceX Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Речь не идет об официальных поставках и официальной продаже, но государство-террорист – оно же и государство-контрабандист номер один. Поэтому, да, налаживаются разные схемы. Российская пропаганда называет это "параллельный импорт". На самом деле это банальная контрабанда. Организуются фирмы-прокладки, закупаются Starlink и поставляются на линию фронта", – сказал Юсов.
Он отметил, что в последнее время это стало более массовым.
"Тем не менее, у врага остаются и проблемы со связью, и это точечное решение глобально им не помогает", – подчеркнул представитель ГУР.
По его словам, сейчас ведется работа по отслеживанию того, кто является странами-поставщиками Starlink для оккупантов, и по каким маршрутам осуществляется контрабанда.
- На прошлой неделе в соцсетях начала появляться информация о том, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Об этом также написало американское издание Defense Onе. ГУР подтвердило LIGA.net эти данные, подчеркнув, что "это начинает набирать системный характер".
- Илон Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Однако в разведке отметили, что РФ везет такие грузы через третьи страны – в частности, как следует из одного из перехватов ГУР, через арабские.
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