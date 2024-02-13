ГУР о Starlink у россиян: Глобально это им не помогает, проблемы со связью все равно есть

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Несмотря на все более активное использование оккупантами спутниковых устройств SpaceX Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Речь не идет об официальных поставках и официальной продаже, но государство-террорист – оно же и государство-контрабандист номер один. Поэтому, да, налаживаются разные схемы. Российская пропаганда называет это "параллельный импорт". На самом деле это банальная контрабанда. Организуются фирмы-прокладки, закупаются Starlink и поставляются на линию фронта", – сказал Юсов.

Он отметил, что в последнее время это стало более массовым.

"Тем не менее, у врага остаются и проблемы со связью, и это точечное решение глобально им не помогает", – подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, сейчас ведется работа по отслеживанию того, кто является странами-поставщиками Starlink для оккупантов, и по каким маршрутам осуществляется контрабанда.

На прошлой неделе в соцсетях начала появляться информация о том, что Россия использует спутниковые устройства SpaceX Starlink в Украине. Об этом также написало американское издание Defense Onе. ГУР подтвердило LIGA.net эти данные, подчеркнув, что "это начинает набирать системный характер".

эти данные, подчеркнув, что "это начинает набирать системный характер". Илон Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Однако в разведке отметили, что РФ везет такие грузы через третьи страны – в частности, как следует из одного из перехватов ГУР, через арабские.

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