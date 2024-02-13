ГУР про Starlink у росіян: Глобально це їм не допомагає, проблеми зі зв'язком все одно є
Попри дедалі активніше використання окупантами супутникових пристроїв SpaceX Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
"Не йдеться про офіційне постачання й офіційний продаж, але держава-терорист – вона ж і держава-контрабандист номер один. Тому, так, налагоджуються різні схеми. Російська пропаганда називає це "паралельний імпорт". Насправді це банальна контрабанда. Організовуються фірми-прокладки, закуповуються Starlink і постачаються на лінію фронту", – сказав Юсов.
Він наголосив, що останнім часом це стало носити більш масовий характер.
"Проте, у ворога залишаються і проблеми зі зв’язком, і це точкове вирішення глобально їм не допомагає", – наголосив представник ГУР.
За його словами, зараз ведеться робота з відстеження того, хто є країнами-постачальниками Starlink для окупантів, і якими маршрутами здійснюється контрабанда.
- Минулого тижня у соцмережах почала з'являтись інформація, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Про це також написало американське видання Defense Onе. ГУР підтвердило LIGA.net ці дані, наголосивши, що "це починає набирати системного характеру".
- Ілон Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Однак у розвідці зазначили, що РФ везе такі вантажі через треті країни - зокрема, як випливає з одного з перехоплень ГУР, через арабські.
Читайте також: "Істерика" чи підтримка росіян. Що відомо про Starlink в окупантів