ГУР про Starlink у росіян: Глобально це їм не допомагає, проблеми зі зв'язком все одно є

Представник воєнної розвідки наголосив, що зараз відстежуються маршрути контрабандного постачання Starlink окупантам на фронт

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Попри дедалі активніше використання окупантами супутникових пристроїв SpaceX Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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"Не йдеться про офіційне постачання й офіційний продаж, але держава-терорист – вона ж і держава-контрабандист номер один. Тому, так, налагоджуються різні схеми. Російська пропаганда називає це "паралельний імпорт". Насправді це банальна контрабанда. Організовуються фірми-прокладки, закуповуються Starlink і постачаються на лінію фронту", – сказав Юсов.

Він наголосив, що останнім часом це стало носити більш масовий характер.

"Проте, у ворога залишаються і проблеми зі зв’язком, і це точкове вирішення глобально їм не допомагає", – наголосив представник ГУР.

За його словами, зараз ведеться робота з відстеження того, хто є країнами-постачальниками Starlink для окупантів, і якими маршрутами здійснюється контрабанда.

Минулого тижня у соцмережах почала з'являтись інформація, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Про це також написало американське видання Defense Onе. ГУР підтвердило LIGA.net ці дані, наголосивши, що "це починає набирати системного характеру".

ці дані, наголосивши, що "це починає набирати системного характеру". Ілон Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Однак у розвідці зазначили, що РФ везе такі вантажі через треті країни - зокрема, як випливає з одного з перехоплень ГУР, через арабські.

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