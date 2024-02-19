Федоров о российских Starlink: Работаем со SpaceX, чтобы работали только наши

Михаил Федоров (Валентина Полищук / LIGA.net)

Украина вместе с компанией-производителем SpaceX работает над тем, чтобы на на временно оккупированной территории работали исключительно украинские терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров в интервью Суспільному.

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Журналистка спросила, пытался ли чиновник выйти на контакт со SpaceX, или, возможно, с самим владельцем компании Илоном Маском по поводу ситуации со "Старлинками" у оккупантов.

"Да, еще до того, как это приобрело резонанс. Мы посмотрели, проанализировали кейс, который как раз был в Израиле, когда обострение конфликта в Газе вот сейчас началось. Как там выходили из такой ситуации? Мы нашли подходящий метод, предложили SpaceX и на данный момент у нас происходит четкая коммуникация относительно того, как сделать так, чтоб кейсов схожих не было", – ответил Федоров.

По его словам, SpaceX может отключить "Старлинки" на временно оккупированной территории, однако Украине нужно, чтобы они там работали: "Потому что используются определенные технологии, связанные с БПЛА".

Федоров отметил, что существует "другой способ", как сделать, чтобы украинские "Старлинки" работали там, а остальные – нет, и Украина работает со SpaceX над этим.

По его словам, SpaceX может отключить "Старлинки" на временно оккупированной территории, однако для Украины это также будет "катастрофично".

"Нам нужно, чтобы там Starlink работал, потому что используются определенные технологии, которые для нас важны также. Они связаны с дронами. Есть другой способ, как сделать так, чтобы наши Starlink работали, а Starlink, которые, по существу, там появляются другим путем, не работали. И вот мы работаем со SpaceX", — пояснил вице-премьер.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net 10 февраля 2024 года сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает приобретать системный характер", ― заявил он.

10 февраля 2024 года сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает приобретать системный характер", ― заявил он. 11 февраля ГУР опубликовал перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

12 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что россияне закупают терминалы Starlink через контрабанду.

13 февраля ГУР сообщило, что россияне закупают терминалы спутниковой связи Starlink через арабские страны: опубликован соответствующий перехват.

Владелец компании SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

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