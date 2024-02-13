Маск закликав американців тиснути на сенаторів, щоб ті зірвали нову допомогу Україні

Маск заявив, що якби диктатор Володимир Путін відступив, то "його б убили"

Ілон Маск (Фото: EPA/Lukasz Gagulski)

Американський мільярдер Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. Про це він повідомив під час онлайн-дискусії у X (Twitter), цитує його Bloomberg.

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За його словами, "немає жодного шансу", що диктатор Володимир Путін може програти війну проти України.

Він висловив сподівання, що американці натиснуть на законодавців щодо допомоги Україні.

"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Якби він відступив, його вбили б", — сказав Маск.

Бізнесмен вважає, що звинувачення у тому, що він є апологетом Путіна "абсурдні", оскільки його компанія передавала Україні системи Starlink.

"Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може повалити Путіна, і чи буде ця людина прихильником миру? Можливо, ні. Така людина, швидше за все, буде навіть жорсткіша, ніж Путін", – резюмував він.

Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA . net 10 лютого 2024 року сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набувати системного характеру", ― заявив він.

net 10 лютого 2024 року сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набувати системного характеру", ― заявив він. 11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, що підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв'язку Starlink.

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