Маск призвал американцев давить на сенаторов, чтобы те сорвали новую помощь Украине

Маск заявил, что если бы диктатор Владимир Путин отступил, то "его бы убили"

Илон Маск (Фото: EPA/Lukasz Gagulski)

Американский миллиардер Илон Маск призвал граждан США давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военное помощи Украине. Об этом он сообщил во время онлайн-дискуссии в X (Twitter), цитирует его Bloomberg.

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По его словам, "нет ни малейшего шанса", что диктатор Владимир Путин может проиграть войну против Украины.

Он высказал надежду, что американцы надавят на законодателей по поводу помощи Украине.

"Эти расходы не помогают Украине. Продление войны не поможет Украине. Если бы он отступил, его бы убили", — сказал Маск.

Бизнесмен считает, что обвинения в том, что он является апологетом Путина "абсурдны", так как его компания передавала Украине системы Starlink.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может свергнуть Путина, и будет ли этот человек сторонником мира? Возможно, нет. Такой человек, скорее всего, будет даже более жестким, чем Путин", — резюмировал он.

Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA . net 10 февраля 2024 года сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает приобретать системный характер", ― заявил он.

net 10 февраля 2024 года сказал, что масштаб использования россиянами Starlink на войне растет. "Это начинает приобретать системный характер", ― заявил он. 11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

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