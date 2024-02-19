Федоров про російські Starlink: Працюємо зі SpaceX, щоб працювали лише наші

Михайло Федоров (Валентина Поліщук / LIGA.net)

Україна разом із компанією-виробником SpaceX працює над тим, щоб на тимчасово окупованій території працювали винятково українські термінали супутникового зв'язку Starlink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров в інтерв'ю Суспільному.

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Журналістка запитала, чи намагався посадовець вийти на контакт зі SpaceX або, можливо, з самим власником компанії Ілоном Маском щодо ситуації зі "Старлінками" в окупантів.

"Так, ще до того, як це набуло резонансу. Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX, і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було", – відповів Федоров.

За його словами, SpaceX може відключити "Старлінки" на тимчасово окупованій території, проте для України це також буде "катастрофічно".

"Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які, по суті, там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX", — пояснив віцепрем'єр.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net 10 лютого 2024 року сказав, що масштаб використання росіянами Starlink на війні зростає. "Це починає набирати системного характеру", ― заявив він.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

12 лютого представник ГУР Андрій Юсов заявив, що росіяни закуповують термінали Starlink через контрабанду.

13 лютого ГУР повідомило, що росіяни закуповують термінали супутникового зв'язку Starlink через арабські країни: опубліковано відповідне перехоплення.

Власник компанії SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що SpaceX продає РФ термінали Starlink. Він заявив, що компанія прямо чи опосередковано не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії.

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