Ілон Маск не фінансує Starlink для України, це робить Польща, заявив Сікорський

У польському міністерстві зазначили, що продовжать виділяти кошти на модулі Starlink для України

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що модулі Starlink для України фінансує Польща, а Ілон Маск чи сама компанія у цьому процесі не беруть участі. Про це глава польського МЗС заявив на пресконференції 10 жовтня, передає Polskie Radio 24.

"Модулі Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і фінансуватимуться виключно Польщею. Ми це робимо, і ніхто інший цього не робить", – наголосив він.

На пресконференції він торкнувся теми допомоги Україні обладнанням, яку планує обговорити на Рамштайні президент Польщі Анджей Дуда. За словами Сікорського, постачання Starlink та забезпечення їх підключенням до інтернету дозволяє Україні й надалі ефективно захищатися від росіян.

26 березня видання Bloomberg заявило, що термінали Starlink можна купити на чорних ринках у всьому світі.

9 травня стало відомо, що Пентагон і SpaceX "успішно протистоять" несанкціонованому використанню Starlink у Росії, зокрема й військовим.

17 травня Washington Post заявив, що Starlink українських військових вийшли з ладу на початку наступу на Харківщині.

24 травня 2024 року голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Росія, ймовірно, залучила нові технології, щоб глушити сигнал Starlink на фронті.