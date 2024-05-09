Використання Starlink росіянами. У Пентагоні кажуть, що разом зі SpaceX "успішно протистоять" цьому

Профільний посадовець не пояснив, у який саме спосіб. Водночас це залишається проблемою, визнав він

Starlink (Фото: сайт виробника)

Начальник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламб стверджує, що співробітники Пентагону, які співпрацюють з компанією SpaceX Ілона Маска, "успішно протидіять" несанкціонованому використанню російськими військовими терміналів супутникового зв’язку Starlink на полі бою у війні проти України. Про це чиновник, який залишає свою посаду, розповів в інтерв'ю Bloomberg.

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Він зазначив, що США були "активно залучені" до співпраці з українським урядом та SpaceX задля протидії незаконному використанню РФ терміналів Starlink.

"На цей час ми успішно протидіємо використанню Росією [цих систем], але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку", — сказав він.

Водночас він зазначив, що хоча це й надалі залишатиметься проблемою, але він вважає, що відомство знайшло "хороші рішення" як зі Starlink, так і з Україною.

Проте він відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, аби зупинити використання РФ Starlink. Українські урядовці не дали жодних коментарів, зауважує Bloomberg.

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Як повідомляє видання, продаж Starlink продовжує рекламуватися на російських онлайн-маркетплейсах: продавці стверджують, що термінали працюють через підписку, оформлену на ім'я мешканців європейських країн.

Вони ж заявляють, що зв'язок не діє в центрі РФ, проте працює у прикордонні, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Водночас, зазначає Bloomberg, цього тижня користувачі з РФ жалілися на "безпрецедентні проблеми" з підключенням — у Telegram один з продавців Starlink рекомендував перейти на більш дорогий тарифний план.

Видання не змогло перевірити, чи працюють ці обхідні шляхи для відновлення незаконного використання Starlink у РФ.

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.

13 лютого в ГУР заявили, що, попри дедалі активніше використання окупантами Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком.

19 лютого глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна разом зі SpaceX працює над тим, щоб на ТОТ функціонували винятково українські Starlink.

7 березня видання The Washington Post повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.

1 квітня Федоров заявив, що найближчим часом росіяни будуть "максимально обмежені" у використанні Starlink.

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