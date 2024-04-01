Федоров про Starlink у росіян: Ми знайшли розв'язання проблеми, будуть максимально обмежені

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Найближчим часом росіяни будуть "максимально обмежені" у використанні терміналів супутникового зв’язку Starlink у прифронтовій зоні. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв’ю виданню Welt.

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На запитання щодо використання російськими підрозділами терміналів Starlink американської компанії SpaceX у прифронтовій зоні Федоров відповів, що це не масове явище, адже РФ купує їх через треті країни.

"Єдине, що я зараз можу сказати: ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни будуть максимально обмежені у його використанні", – заявив Федоров.

Не вдаючись у деталі, міністр зазначив, що необхідні рішення вже ухвалені, а їхні результати буде видно "найближчим часом".

11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.

Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.

13 лютого в ГУР заявили, що попри дедалі активніше використання окупантами Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком.

19 лютого глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна разом із SpaceX працює над тим, щоб на ТОТ функціонували винятково українські Starlink.

7 березня видання The Washington Post повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.

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