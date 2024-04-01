Федоров про Starlink у росіян: Ми знайшли розв'язання проблеми, будуть максимально обмежені
Найближчим часом росіяни будуть "максимально обмежені" у використанні терміналів супутникового зв’язку Starlink у прифронтовій зоні. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в інтерв’ю виданню Welt.
На запитання щодо використання російськими підрозділами терміналів Starlink американської компанії SpaceX у прифронтовій зоні Федоров відповів, що це не масове явище, адже РФ купує їх через треті країни.
"Єдине, що я зараз можу сказати: ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни будуть максимально обмежені у його використанні", – заявив Федоров.
Не вдаючись у деталі, міністр зазначив, що необхідні рішення вже ухвалені, а їхні результати буде видно "найближчим часом".
- 11 лютого ГУР опублікувало перехоплення, яке підтверджує використання окупантами терміналів супутникового зв’язку Starlink.
- Власник SpaceX Маск категорично заперечує новини про те, що компанія продає РФ термінали Starlink.
- 13 лютого в ГУР заявили, що попри дедалі активніше використання окупантами Starlink на фронті, у російських військових все ж залишаються проблеми зі зв’язком.
- 19 лютого глава Мінцифри Федоров заявив, що Україна разом із SpaceX працює над тим, щоб на ТОТ функціонували винятково українські Starlink.
- 7 березня видання The Washington Post повідомляло, що в США перевіряють SpaceX через застосування Starlink російськими окупантами.
Читайте також: Термінали Starlink можна купити на чорних ринках у всьому світі – Bloomberg