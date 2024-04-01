Федоров о Starlink у россиян: Мы нашли решение проблемы, будут максимально ограничены

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В ближайшее время россияне будут максимально ограничены в использовании терминалов спутниковой связи Starlink в прифронтовой зоне. Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью изданию Welt.

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На вопрос об использовании российскими подразделениями терминалов Starlink американской компании SpaceX в прифронтовой зоне Федоров ответил, что это не массовое явление, так как РФ покупает их через третьи страны.

"Единственное, что я сейчас могу сказать: мы нашли решение проблемы. Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены в его использовании", – заявил Федоров.

Не вдаваясь в детали, министр отметил, что необходимые решения уже приняты, а их результаты будут видны "в ближайшее время".

11 февраля ГУР опубликовало перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.

13 февраля в ГУР заявили, что несмотря на все более активное использование оккупантами Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью.

19 февраля глава Минцифры Федоров заявил, что Украина вместе со SpaceX работает над тем, чтобы на ВОТ функционировали исключительно украинские Starlink.

7 марта издание The Washington Post сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.

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