Использование Starlink РФ. В Пентагоне говорят, что со SpaceX "успешно противостоят" этому

Профильный чиновник не объяснил, каким образом. В то же время это остается проблемой, признал он

Starlink (Фото: сайт производителя)

Начальник отдела космической политики Министерства обороны США Джон Пламб утверждает, что сотрудники Пентагона, сотрудничающие с компанией SpaceX Илона Маска, "успешно противостоят" несанкционированному использованию российскими военными терминалов спутниковой связи Starlink на поле боя в войне против Украины. Об этом чиновник, покидающий свой пост, рассказал в интервью Bloomberg.

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Он отметил, что США были "активно вовлечены" в сотрудничество с украинским правительством и SpaceX для противодействия незаконному использованию РФ терминалов Starlink.

"На данный момент мы успешно противостоим использованию Россией [этих систем], но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи", – сказал он.

В то же время он отметил, что хотя это и дальше будет оставаться проблемой, но он считает, что ведомство нашло "хорошие решения" как со Starlink, так и с Украиной.

Однако он отказался уточнять, какие тактики, методы или процедуры используются, чтобы остановить использование РФ Starlink. Украинские чиновники не дали никаких комментариев, отмечает Bloomberg.

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Как сообщает издание, продажа Starlink продолжает рекламироваться на российских онлайн-маркетплейсах: продавцы утверждают, что терминалы работают через подписку, оформленную на имя жителей европейских стран.

Они же заявляют, что связь не действует в центре РФ, но работает в приграничье, а также на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время, отмечает Bloomberg, на этой неделе пользователи из РФ жаловались на "беспрецедентные проблемы" с подключением – в Telegram один из продавцов Starlink рекомендовал перейти на более дорогой тарифный план.

Издание не смогло проверить, работают ли эти обходные пути для возобновления незаконного использования Starlink в РФ.

11 февраля ГУР опубликовал перехват, подтверждающий использование оккупантами терминалов спутниковой связи Starlink.

Владелец SpaceX Маск категорически отрицает новости о том, что компания продает РФ терминалы Starlink.

13 февраля в ГУР заявили, что несмотря на все более активное использование оккупантами Starlink на фронте, у российских военных все же остаются проблемы со связью.

19 февраля глава Минцифры Федоров заявил, что Украина вместе со SpaceX работает над тем, чтобы на ТОТ функционировали исключительно украинские Starlink.

7 марта издание The Washington Post сообщало, что в США проверяют SpaceX из-за применения Starlink российскими оккупантами.

1 апреля Федоров заявил, что в ближайшее время россияне будут "максимально ограничены" в использовании Starlink.

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