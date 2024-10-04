Трамп вернется в штат, где в него стреляли. Маск заявил, что придет поддержать
Американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что придет поддержать кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере, где на него было совершено покушение. Об этом он сообщил в сети X (Twitter).
"Я буду там, чтобы поддержать!", — написал Маск
Накануне Трамп объявил в соцсети, что вернется в Батлер, штат Пенсильвания 5 октября и проведет там митинг. Он отметил, что это будет "историческое" событие.
Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга. Сообщалось, что пуля задела его правое ухо – на лице политика были видны кровавые следы. Вероятного стрелка убили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, которые стрелял в политика с крыши соседнего здания.
Основатель SpaceX и Tesla после этого публично поддержал кандидата от республиканцев.
Президент США Джо Байден после покушения заявил, что молится о Трампе и его семье. Украинский лидер Владимир Зеленский пожелал США стать сильнее после этого. Другие мировые лидеры также отреагировали на стрельбу в Трампа.
Еще одно вероятное покушение Трамп пережил 15 сентября. В его штабе заявили, что рядом с ним в гольф-клубе произошла стрельба. Вероятный стрелок был оперативно задержан и, по данным CNN, он поддерживал Украину. Сам Трамп заявил, что покушение на него было совершенно якобы из-за риторики Байдена и Харрис.
- 30 мая Трамп предложил Маску должность советника, если победит на выборах президента США.
- 13 июля Bloomberg заявил, что Маск жертвует деньги в фонд поддержки Трампа, но точная сумма неизвестна.
- После сентябрьского покушения на Трампа Маск заявил, что никто не пытается убить Байдена и Камалу. В Белом доме раскритиковали такое заявление, а Секретная служба США начала расследование.
- 3 октября WSJ написал, что Маск начал тайно спонсировать республиканцев еще с 2022 года. А это задолго до того, как публично поддержал Трампа.