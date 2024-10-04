Трамп вернется в штат, где в него стреляли. Маск заявил, что придет поддержать

Республиканец назвал свое возвращение в Батлер после покушения "историческим"

Илон Маск (Фото: EPA)

Американский миллиардер и гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что придет поддержать кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере, где на него было совершено покушение. Об этом он сообщил в сети X (Twitter).

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"Я буду там, чтобы поддержать!", — написал Маск

Накануне Трамп объявил в соцсети, что вернется в Батлер, штат Пенсильвания 5 октября и проведет там митинг. Он отметил, что это будет "историческое" событие.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга. Сообщалось, что пуля задела его правое ухо – на лице политика были видны кровавые следы. Вероятного стрелка убили, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, которые стрелял в политика с крыши соседнего здания.

Основатель SpaceX и Tesla после этого публично поддержал кандидата от республиканцев.

Президент США Джо Байден после покушения заявил, что молится о Трампе и его семье. Украинский лидер Владимир Зеленский пожелал США стать сильнее после этого. Другие мировые лидеры также отреагировали на стрельбу в Трампа.

Еще одно вероятное покушение Трамп пережил 15 сентября. В его штабе заявили, что рядом с ним в гольф-клубе произошла стрельба. Вероятный стрелок был оперативно задержан и, по данным CNN, он поддерживал Украину. Сам Трамп заявил, что покушение на него было совершенно якобы из-за риторики Байдена и Харрис.