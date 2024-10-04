Трамп повернеться до штату, де у нього стріляли. Маск заявив, що прийде підтримати

Республіканець назвав своє повернення до Батлера після замаху "історичним"

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер і гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що прийде підтримати кандидата в президенти США Дональда Трампа в Батлері, де на нього було скоєно замах. Про це він повідомив у мережі X (Twitter).

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"Я буду там, щоб підтримати!", — написав Маск

Напередодні Трамп оголосив у соцмережі, що повернеться до Батлера, штат Пенсільванія 5 жовтня і проведе там мітинг. Він зазначив, що це буде "історична" подія.

Замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час виборчого мітингу. Повідомлялося, що куля зачепила його праве вухо – на обличчі політика було видно криваві сліди. Імовірного стрільця вбили, ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, які стріляв у політика з даху сусідньої будівлі.

Засновник SpaceX та Tesla після цього публічно підтримав кандидата від республіканців.

Президент США Джо Байден після замаху заявив, що молиться за Трампа та його сім'ю. Український лідер Володимир Зеленський побажав США стати сильнішими після цього. Інші світові лідери також відреагували на стрілянину у Трампа.

Ще один ймовірний замах Трамп пережив 15 вересня. У його штабі заявили, що поруч із ним у гольф-клубі сталася стрілянина. Імовірного стрільця оперативно затримали і, за даними CNN, він підтримував Україну. Сам Трамп заявив, що замах на нього був нібито через риторику Байдена і Харріс.