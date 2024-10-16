Politico: Маск пожертвував близько $75 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа

Ілон Маск (Фото: EPA)

Американський мільярдер Ілон Маск пожертвував майже $75 млн на підтримку кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico із посиланням на новий звіт про фінансування кампанії.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Маск вклав кошти у суперкомітет політичних дій, який підтримував президентську кампанію Трампа минулого кварталу. Як сказано у заявці, поданій до Федеральної виборчої комісії 15 жовтня, Маск був єдиним спонсором комітету політичних дій Трампа в США. Він фінансував зустрічі з виборцями у ключових штатах і понад 12 перегонів у Палаті представників.

Видання повідомляє, що Маск почав відігравати все більш важливу роль у політичній діяльності Трампа з того часу, як публічно підтримав його після спроби замаху в липні 2024 року. Крім фінансування суперкомітету американський бізнесмен представив програму America PAC, згідно з якою кожній людині, яка допоможе визначити ймовірних виборців у семи штатах, що вагаються, заплатять по 47 доларів.

Окрім фінансової підтримки, Маск провів інтерв'ю з Трампом у серпні та, як зазначає Politico, став одним із головних "підсилювачів найпохмурішої риторики" у питаннях імміграції, просуваючи теорії змови в соцмережі Х, наприклад, про те, що гаїтянські мігранти їдять домашніх тварин у Спрингфілді, штат Огайо.