Politico: Маск пожертвував близько $75 млн на підтримку передвиборчої кампанії Трампа
Американський мільярдер Ілон Маск пожертвував майже $75 млн на підтримку кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico із посиланням на новий звіт про фінансування кампанії.
Маск вклав кошти у суперкомітет політичних дій, який підтримував президентську кампанію Трампа минулого кварталу. Як сказано у заявці, поданій до Федеральної виборчої комісії 15 жовтня, Маск був єдиним спонсором комітету політичних дій Трампа в США. Він фінансував зустрічі з виборцями у ключових штатах і понад 12 перегонів у Палаті представників.
Видання повідомляє, що Маск почав відігравати все більш важливу роль у політичній діяльності Трампа з того часу, як публічно підтримав його після спроби замаху в липні 2024 року. Крім фінансування суперкомітету американський бізнесмен представив програму America PAC, згідно з якою кожній людині, яка допоможе визначити ймовірних виборців у семи штатах, що вагаються, заплатять по 47 доларів.
Окрім фінансової підтримки, Маск провів інтерв'ю з Трампом у серпні та, як зазначає Politico, став одним із головних "підсилювачів найпохмурішої риторики" у питаннях імміграції, просуваючи теорії змови в соцмережі Х, наприклад, про те, що гаїтянські мігранти їдять домашніх тварин у Спрингфілді, штат Огайо.
- 30 травня Трамп запропонував Маску посаду радника, якщо переможе на виборах президента США.
- 13 липня Bloomberg заявив, що Маск жертвує гроші у фонд підтримки Трампа, але точна сума невідома.
- Після вересневого замаху на Трампа Маск заявив, що ніхто не намагається вбити Байдена й Камалу. У Білому домі розкритикували таку заяву, а Секретна служба США розпочала розслідування.
- 3 жовтня WSJ написав, що Маск почав таємно спонсорувати республіканців ще з 2022 року. А це задовго до того, як привселюдно підтримав Трампа.
- 2 жовтня Маск заявив, що прийде підтримати Трампа на зустрічі з виборцями у Батлері, де на нього намагалися вчинити замах.