Politico: Трамп може захопити владу, якщо програє Гарріс на виборах президента

За словами обізнаних осіб, уже зараз Дональд Трамп посилює недовіру до результатів виборів, щоби їх оскаржити

Дональд Трамп (Фото: Rick D'Elia/EPA)

Глава республіканської партії та 45-й президент США Дональд Трамп може не визнати своєї поразки на виборах президента в листопаді 2024 року. Як повідомляє Politico з посиланням на законодавців, партійних діячів, посадових осіб виборчих комісій та експертів з конституційного права, він готується захопити владу.

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Якщо Трамп програє вибори, то зіткнеться з "лавиною кримінальних розглядів", які, як пише Politico, можуть тривати все життя. А якщо він стане президентом США, то, найімовірніше, ці розгляди зникнуть.

Член виборчого комітету Джеймі Раскін 6 січня сказав, що поки що невідомо, як саме Трамп збирається "нападати на виборчу систему". Однак люди, знайомі з виборчим процесом, зазначають, що республіканець уже закладає основу для того, щоб оскаржити результати виборів у разі програшу.

План Трампа може виглядати так, стверджують законодавці та інші обізнані люди:

→ Посилить недовіру до результатів виборів, роблячи перебільшені заяви про шахрайство під час виборчого процесу. Також може ініціювати судові позови, щоб оскаржити достатню кількість бюлетенів і тим самим переламати результат виборів у ключових штатах.

→ Заручиться підтримкою дружніх чиновників у округах та штатах, щоб перешкоджати затвердженню результатів голосування. Це, на думку співрозмовників видання, чинитиме тиск на республіканських законодавців у палатах представників штатів та Конгресі.

→ Закличе союзників у штатах, що вагаються, призначити "альтернативних" виборців президента.

→ Розраховуватиме на те, що конгресмени-республіканці підтримають цих альтернативних виборців або відхилять виборців-демократів, коли зберуться для підтвердження результатів.

→ Спробує позбавити свою опонентку Камалу Гарріс 270 голосів у Колегії виборців. Це дозволить Трампу перенести вибори до Палати представників, де республіканці матимуть достатню кількість голосів, щоб обрати Трампа президентом.

Як зазначають співрозмовники Politico, Трамп уже почав робити деякі з цих кроків. Крім того, він спробує вплинути на законодавчі органи штатів Вісконсин, Джорджія та Північна Кароліна та домогтися, щоб вони надіслали альтернативні списки виборців до Конгресу. Якщо вони погодяться, то тут прибічники Трампа можуть спробувати "захопити владу на користь свого кандидата", адже спікером Палати є республіканець Майк Джонсон.

Експерт із виборчого права в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Рік Гасен заявив, що якщо план Трампа спрацює, то можна буде говорити про "справжній переворот".

"Тоді ви справді потрапляєте у сферу беззаконня. Якщо люди готові просто проігнорувати закон і оголосити когось переможцем, то ви кажете про справжній переворот", – сказав експерт.