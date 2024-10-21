У Молдові відбулися подвійні вибори: Санду заявила про "безпрецедентне" втручання

Вибори у Молдові (Фото: EPA)

У Молдові завершилося подвійне голосування за вступ до Євросоюзу до 2030 року та вибори президента. Лише у восьми районах країни проголосували за євроінтеграцію, а чинний президент країни Мая Санду заявила про "безпрецедентне" зовнішнє втручання у процес голосування на виборах глави держави, повідомляє News Maker.

"У нас є докази та інформація про те, що кримінальне угруповання збиралося купити 300 000 голосів. Це безпрецедентне шахрайство, мета якого — скомпрометувати демократію. Їхня мета — посіяти страх і паніку в суспільстві", — заявила вона.

Санду отримала більшість голосів у 22 районах та муніципіях, згідно з попереднім підрахунком голосів. Її конкурент від Партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло отримав більшість голосів у 14 районах, а третій кандидат Ренато Вусатий від Нашої партії – лише в одному.

Жовтий – Санду, червоний – Стояногло, синій – Вусатий

Повідомляється, що згідно з попереднім підрахунком голосів, Санду набрала 41,98% голосів, а її головний конкурент Олександр Стояногло, який заявив, що налагоджуватиме зв'язки з Росією, Китаєм, ЄС та США, — 26,31%. Буде проведено другий тур виборів 3 листопада.

Щодо референдуму з приводу євроінтеграції, то центральна виборча комісія Молдови опрацювала 98,7% бюлетенів, але ще не завершила підрахунок голосів на виборчих дільницях за кордоном. Згідно з попередніми підрахунками, 49,76% проголосували проти внесення пункту до Конституції, який визначає вступ до ЄС як мету країни, а 50,24% виступили за.

Повідомляється, що лише у восьми районах мешканці підтримали внесення європейського вектора до Конституції країни. Водночас у 24 районах більшість виборців проголосували проти. Голоси "проти" розподілилися так:

→ Гагаузія (94,84%),

→ Бричани (71,27%),

→ Вікниці (78,94%),

→ Дондюшани (72,84%),

→ Єдинці (70,26%),

→ Ришкани (67,89%),

→ Дрокія (67,28%),

→ Сороки (61,30%),

→ Глодяни (65,75%),

→ Більці (70,58%),

→ Синжерей (59,77%),

→ Флорешти (62,40%),

→ Фалешти (66,51%),

→ Унгени (56,75%),

→ Шолданешти (57,51%),

→ Резини (51,16%),

→ Орхей (53,51%),

→ Нові Анени (51,15%),

→ Каушани (50,02%),

→ Штефан-Воде (52,19%),

→ Чимішлія (50,09%),

→ Леова (50,77%),

→ Кагула (56,19%)

→ Придністров'я (62,56%).

Голоси за євроінтеграцію Молдови розподілилися так:

→ Калараш (60,46%)

→ Ніспорени (60,08%),

→ Страшени (62,37%),

→ Криуляни (60,20%),

→ Хинчешти (58,86%),

→ Яловени (67,70%),

→ Кишинів (55,98%),

→ Кантемир (53,38%).