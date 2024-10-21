У Молдові відбулися подвійні вибори: Санду заявила про "безпрецедентне" втручання
У Молдові завершилося подвійне голосування за вступ до Євросоюзу до 2030 року та вибори президента. Лише у восьми районах країни проголосували за євроінтеграцію, а чинний президент країни Мая Санду заявила про "безпрецедентне" зовнішнє втручання у процес голосування на виборах глави держави, повідомляє News Maker.
"У нас є докази та інформація про те, що кримінальне угруповання збиралося купити 300 000 голосів. Це безпрецедентне шахрайство, мета якого — скомпрометувати демократію. Їхня мета — посіяти страх і паніку в суспільстві", — заявила вона.
Санду отримала більшість голосів у 22 районах та муніципіях, згідно з попереднім підрахунком голосів. Її конкурент від Партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло отримав більшість голосів у 14 районах, а третій кандидат Ренато Вусатий від Нашої партії – лише в одному.
Повідомляється, що згідно з попереднім підрахунком голосів, Санду набрала 41,98% голосів, а її головний конкурент Олександр Стояногло, який заявив, що налагоджуватиме зв'язки з Росією, Китаєм, ЄС та США, — 26,31%. Буде проведено другий тур виборів 3 листопада.
Щодо референдуму з приводу євроінтеграції, то центральна виборча комісія Молдови опрацювала 98,7% бюлетенів, але ще не завершила підрахунок голосів на виборчих дільницях за кордоном. Згідно з попередніми підрахунками, 49,76% проголосували проти внесення пункту до Конституції, який визначає вступ до ЄС як мету країни, а 50,24% виступили за.
Повідомляється, що лише у восьми районах мешканці підтримали внесення європейського вектора до Конституції країни. Водночас у 24 районах більшість виборців проголосували проти. Голоси "проти" розподілилися так:
→ Гагаузія (94,84%),
→ Бричани (71,27%),
→ Вікниці (78,94%),
→ Дондюшани (72,84%),
→ Єдинці (70,26%),
→ Ришкани (67,89%),
→ Дрокія (67,28%),
→ Сороки (61,30%),
→ Глодяни (65,75%),
→ Більці (70,58%),
→ Синжерей (59,77%),
→ Флорешти (62,40%),
→ Фалешти (66,51%),
→ Унгени (56,75%),
→ Шолданешти (57,51%),
→ Резини (51,16%),
→ Орхей (53,51%),
→ Нові Анени (51,15%),
→ Каушани (50,02%),
→ Штефан-Воде (52,19%),
→ Чимішлія (50,09%),
→ Леова (50,77%),
→ Кагула (56,19%)
→ Придністров'я (62,56%).
Голоси за євроінтеграцію Молдови розподілилися так:
→ Калараш (60,46%)
→ Ніспорени (60,08%),
→ Страшени (62,37%),
→ Криуляни (60,20%),
→ Хинчешти (58,86%),
→ Яловени (67,70%),
→ Кишинів (55,98%),
→ Кантемир (53,38%).
- 14 жовтня стало відомо, що під час виборів до парламенту Литви лідирують соціал-демократи. Новим прем'єром країни може стати прихильник жорсткої політики проти Росії.
- 19 жовтня віцепрем'єрка Молдови заявила, що Росія витратила 100 млн євро, щоб зірвати вибори в Молдові. За її словами, Кремль не хоче вступу країни до ЄС.