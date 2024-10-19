Росія витратила 100 млн євро, щоб зірвати вибори у Молдові – віцепрем’єрка країни

Крістіна Герасимов (Фото: Chasialis Vaios/EPA)

Росія вклала близько 100 млн євро у спробу зірвати президентські вибори у Молдові та референдум щодо вступу до Європейського Союзу за допомогою операцій з дезінформації та дестабілізації, а також виплат виборцям. Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка Молдови Крістіна Герасимов, передає агенція Bloomberg.

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Герасимов попередила, що успіх російських методів у Молдові може призвести до їхнього використання в інших країнах.

"Для наших партнерів має бути зрозумілим одне: ми є полігоном для випробування нових методів – і все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах", – сказала урядовиця.

Вона не розкрила деталей ймовірного втручання Кремля у вибори. Водночас журналісти зазначили, що офіційні особи в Кишиневі за останні тижні виявили низку випадків втручання Росії у виборчу кампанію шляхом саботажу та підкупу виборців.

Герасимов наголосила, що для Росії важливо не дати Молдові вступити в ЄС. Серед іншого, Москва поширює наратив про те, що членство у блоці рівнозначне війні. Урядовиця стверджує, що через вторгнення РФ в Україну молдовани побоюються голосувати за вступ до ЄС на референдумі.

Вона додала, що Кремль розглядає прокремлівський уряд у Молдові як сильний важіль впливу у війні з Україною.

"Ставки в Молдові для Росії досить високі – вони хочуть зберегти Молдову в сірій зоні", – резюмувала Герасимов.

Президентські вибори у Молдові та референдум щодо європейської інтеграції країни відбудуться у неділю, 20 жовтня.