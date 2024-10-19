Россия потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы в Молдове – вице-премьер страны

Кристина Герасимов (Фото: Chasialis Vaios/EPA)

Россия вложила около 100 млн евро в попытку сорвать президентские выборы в Молдове и референдум по вступлению в Европейский Союз посредством операций по дезинформации и дестабилизации, а также выплат избирателям. Об этом сообщила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимов, передает агентство Bloomberg.

Герасимов предупредила, что успех российских методов в Молдове может привести к их использованию в других странах.

"Для наших партнеров должно быть понятно одно: мы являемся полигоном для испытания новых методов – и все, что сработает в Молдове, будет использовано и в других странах", – сказала чиновница.

Она не раскрыла детали вероятного вмешательства Кремля в выборы. В то же время, журналисты отметили, что официальные лица в Кишиневе за последние недели выявили ряд случаев вмешательства России в избирательную кампанию путем саботажа и подкупа избирателей.

Герасимов подчеркнула, что для России важно не дать Молдове вступить в ЕС. Среди прочего, Москва распространяет нарратив о том, что членство в блоке равнозначно войне. Чиновница утверждает, что из-за вторжения РФ в Украину молдаване опасаются голосовать за вступление в ЕС на референдуме.

Она добавила, что Кремль рассматривает прокремлевское правительство в Молдове как сильный рычаг влияния в войне с Украиной.

"Ставки в Молдове для России достаточно высоки – они хотят сохранить Молдову в серой зоне", – резюмировала Герасимов.

Президентские выборы в Молдове и референдум по европейской интеграции страны пройдут в воскресенье, 20 октября.