У Молдові проходить другий тур президентських виборів
У неділю, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур президентських виборів. Про це повідомило видання News Maker.
Громадяни мають обрати між чинною президенткою, кандидаткою від партії "Дія та солідарність" Маєю Санду та колишнім генпрокурором, кандидатом від Партії соціалістів Олександром Стояногло.
Дільниці для голосування відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 21:00. Громадяни можуть у режимі онлайн перевірити, на якій ділянці вони зареєстровані.
Громадяни Молдови, які живуть за кордоном, також можуть проголосувати. У 37 країнах світу відкрили 234 виборчі дільниці.
Центральна виборча комісія повідомила, що в основних списках зареєстровано 2,7 млн виборців. Тираж бюлетенів складає 3,6 млн екземплярів. За виборами стежать 2400 спостерігачів.
За даними ЦВК, станом на 10:00 явка на виборах склала 10,7% (проголосували майже 300 000 виборців).
У першому турі виборів, який пройшов 20 жовтня, Санду набрала 42,45% голосів, а Стояногло – 25,98%.
- 19 жовтня віцепрем'єрка Молдови сказала, що Росія витратила 100 млн євро, щоб зірвати вибори в країні. За її словами, Кремль не хоче вступу країни до ЄС.
- 21 жовтня Санду заявила про "безпрецедентне" зовнішнє втручання у процес голосування на виборах глави держави.
- Того самого дня стало відомом, що Санду та Стояногло вийшли в другий тур виборів президента Молдови.