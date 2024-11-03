Вибори в Молдові (Фото: Dumitru Doru / EPA)

У неділю, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур президентських виборів. Про це повідомило видання News Maker.

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Громадяни мають обрати між чинною президенткою, кандидаткою від партії "Дія та солідарність" Маєю Санду та колишнім генпрокурором, кандидатом від Партії соціалістів Олександром Стояногло.

Дільниці для голосування відкрилися о 07:00 та працюватимуть до 21:00. Громадяни можуть у режимі онлайн перевірити, на якій ділянці вони зареєстровані.

Громадяни Молдови, які живуть за кордоном, також можуть проголосувати. У 37 країнах світу відкрили 234 виборчі дільниці.

Центральна виборча комісія повідомила, що в основних списках зареєстровано 2,7 млн виборців. Тираж бюлетенів складає 3,6 млн екземплярів. За виборами стежать 2400 спостерігачів.

За даними ЦВК, станом на 10:00 явка на виборах склала 10,7% (проголосували майже 300 000 виборців).

У першому турі виборів, який пройшов 20 жовтня, Санду набрала 42,45% голосів, а Стояногло – 25,98%.