Санду й Стояногло вийшли в другий тур виборів президента Молдови, він відбудеться 3 листопада

Мая Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду. Про це повідомила Центральна виборча комісія країни.

За результатами обробки 2219 протоколів Санду набрала 42,45% (656 354 голосів виборців). Підтримуваний проросійськими партіями Олександр Стояногло набрав 25,98% (401 726 голосів виборців).

У зв'язку з тим, що жодному з кандидатів не вдалося набрати понад 50% голосів, має відбутися другий тур президентських виборів.

Місцеве видання Point із посиланням на ЦВК повідомило, що другий тур пройде за два тижні, у неділю, 3 листопада.

Також ЦВК оприлюднила результати референдуму щодо інтеграції країни до Європейського Союзу. За результатами обробки 100% протоколів, вступ країни до ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.