Санду и Стояногло вышли во второй тур выборов президента Молдовы, он состоится 3 ноября

Моя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

В Молдове по результатам обработки 100% протоколов на президентских выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

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По результатам обработки 2219 протоколов Санду набрала 42,45% (656 354 голосов избирателей). Поддерживаемый пророссийскими партиями Александр Стояногло набрал 25,98% (401 726 голосов избирателей).

В связи с тем, что ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов, должен состояться второй тур президентских выборов.

Местное издание Point со ссылкой на ЦИК сообщило, что второй тур пройдет через две недели, в воскресенье, 3 ноября.

Также ЦИК обнародовал результаты референдума по интеграции страны в Европейский Союз. По результатам обработки 100% протоколов, вступление страны в ЕС поддержали 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.