Санду и Стояногло вышли во второй тур выборов президента Молдовы, он состоится 3 ноября
В Молдове по результатам обработки 100% протоколов на президентских выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
По результатам обработки 2219 протоколов Санду набрала 42,45% (656 354 голосов избирателей). Поддерживаемый пророссийскими партиями Александр Стояногло набрал 25,98% (401 726 голосов избирателей).
В связи с тем, что ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов, должен состояться второй тур президентских выборов.
Местное издание Point со ссылкой на ЦИК сообщило, что второй тур пройдет через две недели, в воскресенье, 3 ноября.
Также ЦИК обнародовал результаты референдума по интеграции страны в Европейский Союз. По результатам обработки 100% протоколов, вступление страны в ЕС поддержали 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.
- 19 октября вице-премьер Молдовы сказала, что Россия потратила 100 млн евро, чтобы сорвать выборы в стране. По ее словам, Кремль не желает вступления страны в ЕС.
- 21 октября Санду заявила о "беспрецедентном" внешнем вмешательстве в процесс голосования на выборах главы государства.