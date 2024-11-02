Пасажири, серед яких були молдовани з Росії, не оплачували ні авіапереліт, ні автобусну поїздку

Протягом останніх двох днів до Молдови прибули кілька автобусів з "організованими групами" громадян, які проживають у Росії та приїхали взяти участь у другому турі президентських виборів. За неофіційною інформацією, ці поїздки були для них безплатними, передає TV8.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Приїзд таких автобусів підтвердив Генеральний інспекторат поліції. Правоохоронці зазначили, що рейси були організовані без жодних формальних контрактів від перевізників.

"Ми відзначаємо, що це організоване перевезення, що здійснюється у певних інтересах", – йдеться у повідомленні.

Попри це, пасажирам дозволяють в’їзд у Молдову, оскільки вони є громадянами країни.

Згідно з інформацією від митної служби та прикордонної поліції Молдови, три автобуси зі 150 пасажирами прибули через такий маршрут: з Росії до Стамбула літаком, далі автобусами з молдовськими номерами їх привезли до Болгарії, де пересадили на автобуси з болгарською реєстрацією, які доставили пасажирів на пункт пропуску Кагул-Оансеа.

За словами співрозмовників журналістів у правоохоронних органів, пасажири, серед яких були молдовани з Росії, не оплачували ні авіапереліт, ні автобусну поїздку, отримавши можливість безплатно приїхати для участі у виборах.

У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду. Проте політикиня набрала лише 42,45%, а тому 3 листопада відбудеться другий тур. На ньому її опонентом стане колишній генеральний прокурор Стояногло, який у першому турі набрав 25,98%.

На референдумі вступ Молдови в ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.

За даними розслідування щодо підкупу виборців, тільки у жовтні напередодні голосування з РФ до Молдови перевели понад $24 млн через застосунок російського Промсвязьбанка.