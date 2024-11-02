У Молдові повідомили про "безплатні перевезення" громадян із Росії напередодні виборів
Протягом останніх двох днів до Молдови прибули кілька автобусів з "організованими групами" громадян, які проживають у Росії та приїхали взяти участь у другому турі президентських виборів. За неофіційною інформацією, ці поїздки були для них безплатними, передає TV8.
Приїзд таких автобусів підтвердив Генеральний інспекторат поліції. Правоохоронці зазначили, що рейси були організовані без жодних формальних контрактів від перевізників.
"Ми відзначаємо, що це організоване перевезення, що здійснюється у певних інтересах", – йдеться у повідомленні.
Попри це, пасажирам дозволяють в’їзд у Молдову, оскільки вони є громадянами країни.
Згідно з інформацією від митної служби та прикордонної поліції Молдови, три автобуси зі 150 пасажирами прибули через такий маршрут: з Росії до Стамбула літаком, далі автобусами з молдовськими номерами їх привезли до Болгарії, де пересадили на автобуси з болгарською реєстрацією, які доставили пасажирів на пункт пропуску Кагул-Оансеа.
За словами співрозмовників журналістів у правоохоронних органів, пасажири, серед яких були молдовани з Росії, не оплачували ні авіапереліт, ні автобусну поїздку, отримавши можливість безплатно приїхати для участі у виборах.
- У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду. Проте політикиня набрала лише 42,45%, а тому 3 листопада відбудеться другий тур. На ньому її опонентом стане колишній генеральний прокурор Стояногло, який у першому турі набрав 25,98%.
- На референдумі вступ Молдови в ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.
- За даними розслідування щодо підкупу виборців, тільки у жовтні напередодні голосування з РФ до Молдови перевели понад $24 млн через застосунок російського Промсвязьбанка.