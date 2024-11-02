Пассажиры, среди которых были молдаване из России, не оплачивали ни авиаперелет, ни автобусную поездку

За последние два дня в Молдову прибыли несколько автобусов с "организованными группами" граждан, проживающих в России и приехавших принять участие во втором туре президентских выборов. По неофициальной информации, эти поездки были для них бесплатными, передает TV8.

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Приезд таких автобусов подтвердил генеральный инспекторат полиции. Правоохранители отметили, что рейсы были организованы без формальных контрактов от перевозчиков.

"Мы отмечаем, что это организованная перевозка, осуществляемая в определенных интересах", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, пассажирам разрешают въезд в Молдову, поскольку они граждане страны.

Согласно информации от таможенной службы и пограничной полиции Молдовы, три автобуса со 150 пассажирами прибыли через такой маршрут: из России в Стамбул самолетом, далее автобусами с молдавскими номерами их привезли в Болгарию, где пересадили на автобусы с болгарской регистрацией, которые доставили пассажиров на пункт пропуска Кагул-Оансеа.

По словам собеседников журналистов в правоохранительных органах, пассажиры, среди которых были молдаване из России, не оплачивали ни авиаперелет, ни автобусную поездку, получив возможность бесплатно приехать для участия в выборах.

В Молдове по результатам обработки 100% протоколов на президентских выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду. Однако политика набрала лишь 42,45%, а потому 3 ноября состоится второй тур. На нем ее оппонентом станет бывший генеральный прокурор Стояногло, в первом туре набравший 25,98%.

На референдуме вступление Молдовы в ЕС поддержало 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.

По данным расследования по подкупу избирателей, только в октябре накануне голосования из РФ в Молдову перевели более $24 млн из-за применения российского Промсвязьбанка.