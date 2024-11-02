В Молдове сообщили о "бесплатных перевозках" граждан из России накануне выборов
За последние два дня в Молдову прибыли несколько автобусов с "организованными группами" граждан, проживающих в России и приехавших принять участие во втором туре президентских выборов. По неофициальной информации, эти поездки были для них бесплатными, передает TV8.
Приезд таких автобусов подтвердил генеральный инспекторат полиции. Правоохранители отметили, что рейсы были организованы без формальных контрактов от перевозчиков.
"Мы отмечаем, что это организованная перевозка, осуществляемая в определенных интересах", – говорится в сообщении.
Несмотря на это, пассажирам разрешают въезд в Молдову, поскольку они граждане страны.
Согласно информации от таможенной службы и пограничной полиции Молдовы, три автобуса со 150 пассажирами прибыли через такой маршрут: из России в Стамбул самолетом, далее автобусами с молдавскими номерами их привезли в Болгарию, где пересадили на автобусы с болгарской регистрацией, которые доставили пассажиров на пункт пропуска Кагул-Оансеа.
По словам собеседников журналистов в правоохранительных органах, пассажиры, среди которых были молдаване из России, не оплачивали ни авиаперелет, ни автобусную поездку, получив возможность бесплатно приехать для участия в выборах.
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- На референдуме вступление Молдовы в ЕС поддержало 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.
- По данным расследования по подкупу избирателей, только в октябре накануне голосования из РФ в Молдову перевели более $24 млн из-за применения российского Промсвязьбанка.