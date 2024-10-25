"Покупал голоса на выборах". В Молдове взяли члена группировки пророссийского Шора

По данным полиции, фигурант платил по 1500 леев (около 3453 грн) за голос

Иллюстративное фото: Depositphotos

Молдовская полиция заявила о задержании лидера преступной группировки в городе Унгены – заявлено, что он входит в организацию беглого пророссийского олигарха Илана Шора, передает местное СМИ Newsmaker.

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Правоохранители заявили: получили жалобу на задержанного, в которой утверждается, что на выборах и референдуме 20 октября он платил по 1500 леев (около 3453 грн) за голос.

Полиция отметила, что к ней обратилась местная жительница Унгенов и сообщила, что получила от местного лидера группировки 1500 леев за голос за конкретного кандидата и "нет" на референдуме по интеграции в Евросоюз.

Унгены – город на молдовско-румынской границе.

По данным ведомства, во время обысков в доме и офисе подозреваемого, 26-летнего местного, нашли перечни доверенных лиц, наблюдателей на избирательных участках, которым должны были заплатить за влияние на выбор участников голосования.

Фигуранта задержали на трое суток.

Ранее глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану предоставил новые подробности по делу о подкупе избирателей: по данным расследования, только в октябре накануне выборов и референдума из РФ в Молдову перевели более $24 млн через приложение российского "Промсвязьбанка".

Правоохранительные органы Молдовы сообщают, что задокументировали более 520 человек, причастных к схеме подкупа избирателей. Фигурантам грозит до трех лет тюрьмы или большой штраф.

В Молдове по результатам обработки 100% протоколов на президентских выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду.

Однако политик набрала лишь 42,45%, а потому 3 ноября состоится второй тур. На нем ее оппонентом станет поддерживаемый пророссийскими партиями Александр Стояногло, набравший в первом туре 25,98%.

На референдуме вступление Молдовы в ЕС поддержали 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.