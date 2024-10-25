"Купляв голоси на виборах". У Молдові взяли учасника угруповання проросійського олігарха Шора

За даними поліції, фігурант платив по 1500 леїв (близько 3453 грн) за голос

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Молдовська поліція заявила про затримання лідера злочинного угруповання у місті Унгени – заявлено, що він входить до організації проросійського олігарха-утікача Ілана Шора, передає місцеве ЗМІ Newsmaker.

Правоохоронці заявили: отримали скаргу на затриманого, у якій стверджується, що на виборах та референдумі 20 жовтня він платив по 1500 леїв (близько 3 453 грн) за голос.

Поліція зазначила, що до неї звернулася місцева мешканка Унгенів і повідомила, що отримала від місцевого лідера угруповання 1500 леїв за голос за конкретного кандидата та "ні" на референдумі щодо інтеграції до Євросоюзу.

Унгени – місто на молдовсько-румунському кордоні.

За даними відомства, під час обшуків у домі та офісі підозрюваного, 26-річного місцевого, знайшли переліки довірених осіб, спостерігачів на виборчих дільницях, яким повинні були заплатити за вплив на вибір учасників голосування.

Наразі фігуранта затримали на три доби.

Раніше голова Генерального інспектората поліції Молдови Віорел Чернеуцану надав нові подробиці у справі щодо підкупу виборців: за даними розслідування, тільки у жовтні напередодні виборів та референдуму з РФ до Молдови перевели понад $24 млн через застосунок російського ж "Промсвязьбанка".

Правоохоронні органи Молдови повідомляють, що задокументували понад 520 людей, причетних до схеми підкупу виборців. Фігурантам загрожує до трьох років тюрми або великий штраф.

У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду.

Проте політикиня набрала лише 42,45%, а тому 3 листопада відбудеться другий тур. На ньому її опонентом стане підтримуваний проросійськими партіями Олександр Стояногло, котрий у першому турі набрав 25,98%.

На референдумі вступ Молдови до ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.