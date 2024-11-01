Люди во всей Молдове получили анонимные звонки с угрозами убийством перед выборами
Граждане Молдовы 1 ноября массово получили анонимные телефонные звонки с угрозами убийства. Об этом в видеообращении сообщил премьер страны Дорин Речан.
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"Сегодня вечером Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди во всей стране получают анонимные телефонные угрозы убийством", – заявил он.
По словам Речана, угрозы получили журналисты, известные личности и обычные молдаване. Премьер заявил, что эти акты запугивания преследуют цель посеять панику и страх, "чтобы люди боялись прийти на выборы".
- В Молдове по результатам обработки 100% протоколов на президентских выборах большинство голосов набрала действующая глава государства Майя Санду. Однако политик набрала лишь 42,45%, а потому 3 ноября состоится второй тур. На нем ее оппонентом станет бывший генеральный прокурор Стояногло, набравший в первом туре 25,98%.
- На референдуме вступление Молдовы в ЕС поддержали 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.
- По данным расследования о подкупе избирателей, только в октябре накануне голосования из РФ в Молдову перевели более $24 млн через приложение российского Промсвязьбанка.