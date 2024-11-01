Люди во всей Молдове получили анонимные звонки с угрозами убийством перед выборами

Дорин Речан (Фото: ЕРА / CHASIALIS VAIOS)

Граждане Молдовы 1 ноября массово получили анонимные телефонные звонки с угрозами убийства. Об этом в видеообращении сообщил премьер страны Дорин Речан.

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"Сегодня вечером Республика Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой: люди во всей стране получают анонимные телефонные угрозы убийством", – заявил он.

По словам Речана, угрозы получили журналисты, известные личности и обычные молдаване. Премьер заявил, что эти акты запугивания преследуют цель посеять панику и страх, "чтобы люди боялись прийти на выборы".