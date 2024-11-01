Люди у всій Молдові отримали анонімні дзвінки з погрозами вбивством перед виборами

Дорін Речан (Фото: ЕРА / CHASIALIS VAIOS)

Громадяни Молдови 1 листопада масово отримали анонімні телефонні дзвінки з погрозами вбивством. Про це у відеозверненні повідомив прем'єр країни Дорін Речан.

"Сьогодні ввечері Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди у всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством", – заявив він.

За словами Речана, погрози отримали журналісти, відомі постаті та звичайні молдовани. Прем'єр заявив, що ці акти залякування мають на меті посіяти паніку і страх, "щоб люди боялися прийти на вибори".