Люди у всій Молдові отримали анонімні дзвінки з погрозами вбивством перед виборами
Громадяни Молдови 1 листопада масово отримали анонімні телефонні дзвінки з погрозами вбивством. Про це у відеозверненні повідомив прем'єр країни Дорін Речан.
"Сьогодні ввечері Республіка Молдова зіткнулася з безпрецедентною атакою: люди у всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством", – заявив він.
За словами Речана, погрози отримали журналісти, відомі постаті та звичайні молдовани. Прем'єр заявив, що ці акти залякування мають на меті посіяти паніку і страх, "щоб люди боялися прийти на вибори".
- У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Мая Санду. Проте політикиня набрала лише 42,45%, а тому 3 листопада відбудеться другий тур. На ньому її опонентом стане колишній генеральний прокурор Стояногло, який у першому турі набрав 25,98%.
- На референдумі вступ Молдови в ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.
- За даними розслідування щодо підкупу виборців, тільки у жовтні напередодні голосування з РФ до Молдови перевели понад $24 млн через застосунок російського Промсвязьбанка.