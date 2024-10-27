Підтримуваний проросійськими силами Стояногло заявив, що розвиватиме "хороші стосунки" з Україною

Санду відповіла реплікою: "Ви вірите в те, що кажете? У Києві знають, що ви людина Москви"

Мая Санду та Олександр Стояногло (Фото: STR / EPA)

Підтримуваний проросійськими силами кандидат у президенти Молдови Александр Стояногло стверджує, що у випадку його перемоги країна розвиватиме "хороші відносини" з Україною. Про це він заявив під час дебатів із чинною президенткою Молдови Маєю Санду, передає місцеве ЗМІ Newsmaker.

Санду запитала Стояногло, як він планує будувати відносини з Україною.

Кандидат від соціалістів відповів, що будуватиме відносини з усіма партнерами, особливо із сусідами – Україною та Румунією. Політик упевнений, що зможе вибудувати конструктивні відносини з Києвом.

Натомість Санду заявила, що в Україні "знають, що Стояногло – людина Москви", а за його спиною "стоїть Додон, який каже, що "наші вже поряд". Ігор Додон – олігарх та колишній президент Молдови з проросійською позицією, голова Партії соціалістів.

Чинна президентка уточнила в Стояногло, як він у разі перемоги встановить хороші відносини з Україною.

"Ми будемо розвивати добрі відносини з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини у період мого президентства лише зміцніють. Нині є лише мілітаристські висловлювання", – заявив політик.

Натомість Санду відповіла реплікою: "Ви вірите в те, що кажете? У Києві знають, що ви – людина Москви".

У Молдові за результатом обробки 100% протоколів на президентських виборах більшість голосів набрала чинна глава держави Санду. Проте політикиня набрала лише 42,45%, а тому 3 листопада відбудеться другий тур. На ньому її опонентом стане колишній генеральний прокурор Стояногло, котрий у першому турі набрав 25,98%.

На референдумі вступ Молдови в ЄС підтримали 50,46%, а проти такого рішення висловилися 49,54% громадян.

За даними розслідування щодо підкупу виборців, тільки у жовтні напередодні голосування з РФ до Молдови перевели понад $24 млн через застосунок російського "Промсвязьбанка".