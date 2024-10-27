Поддерживаемый пророссийскими силами Стояногло планирует "хорошие отношения" с Украиной

Санду ответила репликой: "Вы верите в то, что вы говорите? В Киеве знают, что вы человек Москвы"

Майя Санду и Александр Стояногло (Фото: STR / EPA)

Поддерживаемый пророссийскими силами кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло утверждает, что в случае его победы страна будет развивать "хорошие отношения" с Украиной. Об этом он заявил во время дебатов с действующей президентом Молдовы Майей Санду, передает местное СМИ Newsmaker.

Санду спросила Стояногло, как он планирует выстраивать отношения с Украиной.

Кандидат от социалистов ответил, что будет строить отношения со всеми партнерами, особенно с соседями – Украиной и Румынией. Политик уверен, что сможет построить конструктивные отношения с Киевом.

Санду заявила, что в Украине "знают, что Стояногло человек Москвы", а за его спиной "стоит Додон, который говорит, что "наши уже рядом". Игорь Додон – олигарх и бывший президент Молдовы с пророссийской позицией, глава Партии социалистов.

Действующий президент уточнила у Стояногло, как он в случае победы установит хорошие отношения с Украиной.

"Мы будем развивать хорошие отношение со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им предоставляем гуманитарную помощь и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только окрепнут. Сейчас есть только милитаристские высказывания", – заявил политик.

Санду ответила репликой: "Вы верите в то, что говорите? В Киеве знают, что вы человек Москвы".

В Молдове по результатам обработки 100% протоколов на президентских выборах большинство голосов набрало действующее глава государства Санду. Однако политика набрала лишь 42,45%, а потому 3 ноября состоится второй тур. На нем ее оппонентом станет бывший генеральный прокурор Стояногло, набравший в первом туре 25,98%.

На референдуме вступление Молдовы в ЕС поддержало 50,46%, а против такого решения высказались 49,54% граждан.

По данным расследования по подкупу избирателей, только в октябре накануне голосования из РФ в Молдову перевели более $24 млн из-за применения российского "Промсвязьбанка".