"Воры боятся". В Молдове рекордная явка, сообщения о "минированиях" и почти 200 нарушений
Полиция Молдовы зарегистрировала 191 нарушение в день выборов: больше всего – фотографий бюллетеней. Также были сообщения о минировании участков и моста из незаконного Приднестровья. Об этом сообщает местное СМИ Newsmaker.
По состоянию на 18:30 правоохранители заявляли о таких частых нарушениях:
→ фотографирование бюллетеня (61 случай);
→ предвыборная агитация (29);
→ подкуп избирателей (25);
→ организованный подкуп избирателей (20);
→ неавторизованное размещение предвыборных материалов (семь);
→ нарушение права на голосование (семь).
Также полиция получала сообщения о минировании участка в селе Варница, где голосуют жители подконтрольного России Приднестровья.
К тому же было сообщение правоохранителям о якобы минировании моста между городами Рыбница и Резина, соединяющего псевдореспублику с территорией, подконтрольной правительству Молдовы.
Было и сообщение о якобы минировании некоторых избирательных участков, открытых за границей.
"Дорогие молдаване из диаспоры, спасибо вам за вашу исключительную мобилизацию! Вы — необыкновенная сила! Воры боятся вас, поэтому они рассылают ложные сообщения о бомбах на нескольких избирательных участках. Не бойтесь. Продолжайте голосовать. Каждый честный голос спасает Молдову!" – заявила президент страны Майя Санду.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве Молдовы сообщило: страна предупредила ряд государств ЕС, что Россия попытается сорвать голосование эмигрантов на заграничных избирательных участках.
Средняя явка по Молдове составляет 53,75% (1,67 млн граждан), на зарубежных участках проголосовали более 300 000 человек. Обе эти явки СМИ называют рекордными.
Голосование завершится в 21:00.
- В воскресенье, 3 ноября, в Молдове проходит второй тур президентских выборов, в котором действующему проевропейскому президенту Санду противостоит Стояногло, поддерживаемый пророссийскими силами.
- За последние два дня в Молдову прибыли несколько автобусов с "организованными группами" граждан, проживающих в России и приехавших принять участие во втором туре президентских выборов. По неофициальной информации, эти поездки были для них бесплатными.
- Молдовская полиция зафиксировала организованный подвоз избирателей в участки для голосования, власти ведут расследование.