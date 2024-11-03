"Воры боятся". В Молдове рекордная явка, сообщения о "минированиях" и почти 200 нарушений

Чаще нарушение – фотографирование бюллетеня, но зафиксирован и подкуп избирателей

Майя Санду во время голосования (Фото: DUMITRU DORU/EPA)

Полиция Молдовы зарегистрировала 191 нарушение в день выборов: больше всего – фотографий бюллетеней. Также были сообщения о минировании участков и моста из незаконного Приднестровья. Об этом сообщает местное СМИ Newsmaker.

По состоянию на 18:30 правоохранители заявляли о таких частых нарушениях:

→ фотографирование бюллетеня (61 случай);

→ предвыборная агитация (29);

→ подкуп избирателей (25);

→ организованный подкуп избирателей (20);

→ неавторизованное размещение предвыборных материалов (семь);

→ нарушение права на голосование (семь).

Также полиция получала сообщения о минировании участка в селе Варница, где голосуют жители подконтрольного России Приднестровья.

К тому же было сообщение правоохранителям о якобы минировании моста между городами Рыбница и Резина, соединяющего псевдореспублику с территорией, подконтрольной правительству Молдовы.

Было и сообщение о якобы минировании некоторых избирательных участков, открытых за границей.

"Дорогие молдаване из диаспоры, спасибо вам за вашу исключительную мобилизацию! Вы — необыкновенная сила! Воры боятся вас, поэтому они рассылают ложные сообщения о бомбах на нескольких избирательных участках. Не бойтесь. Продолжайте голосовать. Каждый честный голос спасает Молдову!" – заявила президент страны Майя Санду.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве Молдовы сообщило: страна предупредила ряд государств ЕС, что Россия попытается сорвать голосование эмигрантов на заграничных избирательных участках.

Средняя явка по Молдове составляет 53,75% (1,67 млн граждан), на зарубежных участках проголосовали более 300 000 человек. Обе эти явки СМИ называют рекордными.

Голосование завершится в 21:00.